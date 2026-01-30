تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزيرة التربية تتسلم دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2026

Lebanon 24
30-01-2026 | 07:37
وزيرة التربية تتسلم دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2026
وزيرة التربية تتسلم دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2026 photos 0
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي العالي الدكتورة ريما كرامي ،مع  نائبة رئيس البعثة ومديرة التنمية في سفارة بريطانيا في لبنان فيكتوريا دان ، والمديرة القطرية للمجلس الثقافي البريطاني في لبنان  ميساء ضاوي.

وتسلمت الوزيرة من الوفد دعوة رسمية  للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم 2026، وهو أكبر تجمع لوزراء التعليم في العالم، والذي يُعقد في لندن، في الفترة من 17 إلى 20 أيار 2026.

ويُجسّد موضوع هذا العام، "التعليم من أجل مستقبل مشترك: السلام، الكوكب، الغاية، والمسارات"، أهمية التعليم في بناء مجتمعات مرنة وشاملة ومستعدة للمستقبل، وهو ما يتوافق تمامًا مع الأولويات المشتركة.

وعبر الوفد عن "تطلع سفارة المملكة المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني إلى مواصلة التعاون لتعزيز قطاع التعليم في لبنان وضمان إيصال صوت وزارة التربية في لبنان إلى هذا المحفل العالمي".

ثم اجتمعت الوزيرة كرامي مع رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء حسان عودة على رأس وفد من كبار الضباط المعنيين بالتعليم في الجيش اللبناني ، في حضور المستشار الأول لشؤون التعليم العالي الدكتور عدنان الأمين ، وتم البحث في المراحل التي قطعتها عملية التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتسهيل معادلة شهادات العسكريين ومتابعة دراساتهم العليا . (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

البريطاني

بريطانيا

المملكة

الوزيرة

العليا

لبنان

