أحمد الحريري بدأ جولة بقاعية وزارالمفتي الغزاوي واتحاد بلديات البقاع الأوسط

بدأ لـ" " أحمد ، جولته البقاعية، صباح اليوم، واستهلها بزيارة مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، في أزهر البقاع في مجدل عنجر، يرافقه المنسق العام للتيار في البقاع الأوسط سعيد ياسين وأعضاء في المكتبين السياسي والتنفيذي.



ووضع أحمد الحريري المفتي الغزاوي في أجواء التحضيرات لإحياء الذكرى الـ 21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط، في حضور .



وكان، وفق بيان "المستقبل"، "تشديد مشترك على الالتزام بخيار الدولة ودستورها لحفظ التوازنات الوطنية من أي خلل أو غبن، والمطالبة بأولوية رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين وتسريع محاكماتهم والعمل على إنهاء هذا الملف إنسانيا".



كما زار أحمد الحريري، ظهراً، مقر اتحاد بلديات البقاع الأوسط في مكسة، حيث التقى رئيس الاتحاد ورئيس بلدية قب الياس - وادي الدلم صلاح طالب ورؤساء بلديات المنطقة، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون إدارية وإنمائية تخص بلديات البقاع الأوسط.



وكان أحمد الحريري، قد التقى، قبل الظهر، مكتب ومجلس منسقية البقاع الاوسط، في فندق delora في شتورا، على أن يعقد، بعد الظهر ولغاية المساء، سلسلة اجتماعات تنظيمية مع قطاعات ودوائر المنسقية والفعاليات، في إطار التحضيرات لإحياء الذكرى ال ٢١ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. (الوكالة الوطنية)

