تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث 40 بندًا

Lebanon 24
30-01-2026 | 08:05
A-
A+
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث 40 بندًا
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث 40 بندًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء. وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض المستجدات، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد.

ويناقش مجلس الوزراء جدول أعمال حافلًا يضم أربعين بندًا، تتوزع بين اتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم، إلى جانب تعيينات وشؤون وظيفية، والارز عرض وزارة البيئة يتعلق بالإطار المرجعي لتحديد المنهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار. بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا لبحث الانتظام المالي والتعيينات
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يبحث حالياً البند ٢٢ من جدول الأعمال (أم تي في)
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وعلى جدول أعمالها 13 بندا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا وكلمة مرتقبة لوزير الاعلام بول مرقص
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 18:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

العماد جوزاف عون

القصر الجمهوري

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

وزارة البيئة

جوزاف عون

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-30
Lebanon24
10:53 | 2026-01-30
Lebanon24
10:18 | 2026-01-30
Lebanon24
10:17 | 2026-01-30
Lebanon24
10:00 | 2026-01-30
Lebanon24
09:58 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24