مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ويبحث 40 بندًا

التأم في جلسته العادية عند الساعة الثالثة ظهر اليوم في في ، برئاسة رئيس الجمهورية ، وبحضور نواف سلام والوزراء. وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض المستجدات، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد.ويناقش مجلس الوزراء جدول أعمال حافلًا يضم أربعين بندًا، تتوزع بين اتفاقيات ومشاريع قوانين ومشاريع مراسيم، إلى جانب تعيينات وشؤون وظيفية، والارز عرض يتعلق بالإطار المرجعي لتحديد المنهجية وآليات التدخل ضمن مسار . بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.