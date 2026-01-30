اجتماع لوزيري الداخلية والأشغال حول النقل العام

عقد وزيرا الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل اجتماعًا، بعد ظهر اليوم، في ، بحضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد ، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وعدد من المعنيين في الوزارتين.وخلال الاجتماع، تم البحث في أوضاع قطاع النقل العام وسبل تفعيل التنسيق بين وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، بما يضمن حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتعزيز السلامة المرورية.