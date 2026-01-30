تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اجتماع لوزيري الداخلية والأشغال حول النقل العام

Lebanon 24
30-01-2026 | 08:19
عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا، بعد ظهر اليوم، في مكتب وزير الداخلية، بحضور رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس وعدد من المعنيين في الوزارتين.

وخلال الاجتماع، تم البحث في أوضاع قطاع النقل العام وسبل تفعيل التنسيق بين وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، بما يضمن حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتعزيز السلامة المرورية.
 
