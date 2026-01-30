السفارة الأميركيّة: هذا موعد إجتماعات "الميكانيزم"

كتبت السفارة الأميركية في عبر حسابها على "اكس":

"إن السفارة الأميركية في بيروت والقيادة المركزية الأميركية تعيدان التأكيد على أن إطار التنسيق العسكري، كما تمّ تأسيسه في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، لا يزال قائمًا ويعمل بكامل طاقته، بنفس الأهداف والمشاركين والقيادة.

ومن المقرّر أن يُعقد الاجتماع المقبل للميكانيزم في في 25 شباط 2026. كما تمّ تحديد الاجتماعات التالية في 25 آذار و22 نيسان، و20 أيار.

ستستمر هذه اللقاءات كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة".