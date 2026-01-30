تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مسعد: الشارع اللبناني أوسع من محاولات الاختزال والتصنيف الضيق

Lebanon 24
30-01-2026 | 08:34
مسعد: الشارع اللبناني أوسع من محاولات الاختزال والتصنيف الضيق
مسعد: الشارع اللبناني أوسع من محاولات الاختزال والتصنيف الضيق photos 0
رأى النائب شربل مسعد في تصريح انه "مع اقتراب الانتخابات النيابية، يحاول البعض اختزال الشارع اللبناني بخيارات ضيّقة ومصطنعة، وكأنّه كتلة صمّاء تُقاد بالشعارات أو تُختصر بحسابات حزبية. والحقيقة أنّ هذا الشارع، بتنوّعه ووعيه وتجربته القاسية، أوسع من أي محاولة تصنيف أو احتكار".

واكد ان"الشارع اللبناني ليس ملكًا لأحد، ولا يُختزل بلائحة أو خطاب تعبوي. هو شارع يسأل عن الدولة، وعن الشراكة، وعن الكرامة، وعن المحاسبة، لا عن الزعامات ولا عن الاصطفافات العقيمة ".

واعتبر ان " محاولة التقليل من شأن النواب المستقلين ليست إلا امتدادًا لمحاولة اختزال الناس، لأن الصوت الحرّ يزعج، والاستقلالية تكشف، وعدم الارتهان يفضح".

من هذا الموقع، نؤكد أنّ خيارنا البقاء خارج الاصطفافات العقيمة، وداخل همّ الناس، لأنّ التمثيل الحقيقي لا يُفرض، بل يُكتسب بالفعل والمسؤولية.
الشارع اللبناني

الاستقلال

شربل مسعد

رنا ❗️

لين لي

لبنان

