مسعد: الشارع اللبناني أوسع من محاولات الاختزال والتصنيف الضيق

رأى النائب في تصريح انه "مع اقتراب الانتخابات النيابية، يحاول البعض اختزال بخيارات ضيّقة ومصطنعة، وكأنّه كتلة صمّاء تُقاد بالشعارات أو تُختصر بحسابات حزبية. والحقيقة أنّ هذا الشارع، بتنوّعه ووعيه وتجربته القاسية، أوسع من أي محاولة تصنيف أو احتكار".



واكد ان"الشارع اللبناني ليس ملكًا لأحد، ولا يُختزل بلائحة أو خطاب تعبوي. هو شارع يسأل عن الدولة، وعن الشراكة، وعن الكرامة، وعن المحاسبة، لا عن الزعامات ولا عن الاصطفافات العقيمة ".



واعتبر ان " محاولة التقليل من شأن النواب المستقلين ليست إلا امتدادًا لمحاولة اختزال الناس، لأن الصوت الحرّ يزعج، والاستقلالية تكشف، وعدم الارتهان يفضح".



من هذا الموقع، نؤكد أنّ خيارنا البقاء خارج الاصطفافات العقيمة، وداخل همّ الناس، لأنّ التمثيل الحقيقي لا يُفرض، بل يُكتسب بالفعل والمسؤولية.

Advertisement