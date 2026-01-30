الحجار: قطار الانتخابات انطلق

أكّد أنّ "قطار الانتخابات انطلق مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في "، وقال: "ارتأيت مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحديد 10 أيّار بدلاً من 3 أيّار موعداً للانتخابات لتجنّب أي طعن".



وأضاف: "الأموال متوفّرة لإجراء الانتخابات وليست من صلاحيتي ولا من صلاحية إصدار المراسيم التطبيقية بل من صلاحية الحكومة".

