Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البعريني يقدّم التعازي لضحايا انهيار بناية مارتوما – طرابلس

Lebanon 24
30-01-2026 | 08:42
البعريني يقدّم التعازي لضحايا انهيار بناية مارتوما – طرابلس
البعريني يقدّم التعازي لضحايا انهيار بناية مارتوما – طرابلس photos 0
تقدّم النائب وليد البعريني بواجب العزاء باستشهاد الممرضة أليسار المير ووالدها أحمد المير، اللذين قضيا جراء انهيار البناية في بلدة مارتوما – طرابلس، معربًا عن "تعاطفه العميق مع العائلة ومشاركته أهالي الضحايا حزنهم"، ومتمنيًا للراحلَين" الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان".

وفي هذا الإطار، شدّد البعريني  وفق بيان عن مكتبه الاعلامي، على أنّ "الاستهتار بملفات من هذا النوع مستمرّ منذ سنوات، بحيث تُرمى المسؤوليات بين المعنيّين من دون أي معالجة جدّية"، معتبرًا أنّ "المسؤول المباشر اليوم هو من يملك الإمكانات، وكان يفترض به معالجة هذا الملف والاحتكام إلى ضميره قبل فوات الأوان".

وأشار إلى أنّ "ما حصل هزّ الجميع في لبنان والعالم"، متمنيًا أن" تُؤخذ العِبر من هذه المأساة، وأن يُصار إلى الكشف على الأبنية المعرّضة للانهيار قبل وقوع كارثة جديدة، والعمل على تأمين التمويل اللازم"، لافتًا إلى أنّ "المشكلة لا تقتصر على عكار فحسب، بل إنّ الشمال بأكمله يعاني غياب التمويل".

وختم البعريني بالقول إنّ" التمويل مطلوب اكثر من أي وقت مضى لتخفيف القلق عن المواطنين، منعًا لتكرار مآسٍ مشابهة".
 
