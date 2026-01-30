تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجميّل التقى عبد المسيح

Lebanon 24
30-01-2026 | 09:00
الجميّل التقى عبد المسيح
التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل النائب اديب عبد المسيح وجرى عرض لمجمل التطورات المحلية وفي المنطقة في حضور معاون رئيس الكتائب للشؤون السياسية والانتخابات سيرج داغر وليليان عبد المسيح.

وبعد اللقاء قال عبد المسيح: "في إطار التنسيق السياسي والانتخابي، التقيتُ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وبحثنا في مجمل المواضيع الوطنية، ولا سيما جلسة الموازنة وما افضت اليه، وعرضت اقتراح القانون الذي سأتقدّم به الأسبوع المقبل والمتعلّق بإمكانية تأجيل الانتخابات.  كما ناقشنا الوضع الإقليمي والمخاطر التي يتعرّض لها لبنان نتيجة تفرد حزب الله بالقرار وتحدّيه الدولة اللبنانية، وما قد يترتب على مغامراته من تدهور للأوضاع وتعريض سلامة اللبنانيين والأراضي اللبنانية للخطر، ولا سيما من خلال فتح معركة إسناد جديدة على غرار ما حصل في غزة".
الدولة اللبنانية

اديب عبد المسيح

النائب سامي

حزب الكتائب

عبد المسيح

سيرج داغر

اللبنانية

حزب الله

