الجميّل التقى عبد المسيح



التقى رئيس الجميّل النائب وجرى عرض لمجمل التطورات المحلية وفي المنطقة في حضور معاون رئيس للشؤون السياسية والانتخابات وليليان .



وبعد اللقاء قال عبد : "في إطار التنسيق السياسي والانتخابي، التقيتُ الكتائب النائب سامي الجميّل، وبحثنا في مجمل المواضيع الوطنية، ولا سيما جلسة الموازنة وما افضت اليه، وعرضت اقتراح القانون الذي سأتقدّم به الأسبوع المقبل والمتعلّق بإمكانية تأجيل الانتخابات. كما ناقشنا الوضع الإقليمي والمخاطر التي يتعرّض لها نتيجة تفرد بالقرار وتحدّيه ، وما قد يترتب على مغامراته من تدهور للأوضاع وتعريض سلامة اللبنانيين والأراضي للخطر، ولا سيما من خلال فتح معركة إسناد جديدة على غرار ما حصل في غزة".

