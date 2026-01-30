هل وقعتم ضحيّة هذا المحتال؟

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة جرائم السرقة على اختلافها، لا سيّما سرقة السيارات في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى في وحدة ، حول تواجد أحد المطلوبين بجرائم عدّة منها: سرقة سيارات وأعمال نصب واحتيال في محلة معوّض.



بتاريخ 26-01-2026، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت دورية من المكتب من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى:



إ. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)



أثناء قيادته سيارة رباعية الدفع من نوع “رانج روفر” لون أسود تحمل لوحة مزوّرة غير عائدة لها. وجرى ضبط مستندات عائدة لعدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله. كما تبيّن أنه مطلوب بموجب أربع مذكرات توقيف بجرائم: سرقة سيارة، سرقة، تزوير، واحتيال.



أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم السيارة المضبوطة إلى مالكها، والمستندات الثبوتية إلى أصحابها.



لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى جرائم السّرقات الدّوليّة، الكائن في ثكنة العقيد الشّهيد – بوليفار ، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 292724-01 أو 289000-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

Advertisement