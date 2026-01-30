تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل وقعتم ضحيّة هذا المحتال؟

Lebanon 24
30-01-2026 | 09:13
A-
A+

هل وقعتم ضحيّة هذا المحتال؟
هل وقعتم ضحيّة هذا المحتال؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة على اختلافها، لا سيّما سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، حول تواجد أحد المطلوبين بجرائم عدّة منها: سرقة سيارات وأعمال نصب واحتيال في محلة معوّض.

بتاريخ 26-01-2026، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت دورية من المكتب من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى:

 إ. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)

أثناء قيادته سيارة رباعية الدفع من نوع “رانج روفر” لون أسود تحمل لوحة مزوّرة غير عائدة لها. وجرى ضبط مستندات عائدة لعدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله. كما تبيّن أنه مطلوب بموجب أربع مذكرات توقيف بجرائم: سرقة سيارة، سرقة، تزوير، واحتيال.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليم السيارة المضبوطة إلى مالكها، والمستندات الثبوتية إلى أصحابها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة، الكائن في ثكنة العقيد الشّهيد جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 292724-01 أو 289000-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 18:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذ أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 18:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
يعمل على أحد اليخوت ويأخذ مبالغ ماليّة كبيرة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 18:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نفّذ العديد من عمليات الاحتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
lebanon 24
Lebanon24
01/02/2026 18:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

مكتب مكافحة جرائم

السرقات الدولية

الشرطة القضائية

مكتب مكافحة

كميل شمعون

اللبنانية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-01
Lebanon24
10:48 | 2026-02-01
Lebanon24
10:41 | 2026-02-01
Lebanon24
10:22 | 2026-02-01
Lebanon24
10:18 | 2026-02-01
Lebanon24
10:13 | 2026-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24