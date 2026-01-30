وزير الزراعة زار شعيا مع وفد مهنئا : ثقتنا به كبيرة

زار الدكتور هاني، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، يرافقه الوزارة ، الدكتور ميشال افرام وعضو للزراعة المهندس خير ، مهنئين المدير العام الجديد الدكتور جاد شعيا.



وكان في استقبال الوزير هاني اضافة الى الدكتور شعيا اعضاء مجلس الادارة وموظفون.



وفي مستهل الزيارة، هنأ الوزير هاني الدكتور شعيا بتولّيه مهامه الجديدة ، مؤكدا "جدارته وثقتنا به كبيرة وأهمية الدور العلمي الذي تضطلع به المصلحة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإرشاد الزراعي"، ومتمنيا لشعيا التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة".



كما توجه الوزير هاني بالامتنان الى الدكتور ميشال افرام على مرحلته السابقة ودوره في تطوير المصلحة .









