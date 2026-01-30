تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
وزير الزراعة زار شعيا مع وفد مهنئا : ثقتنا به كبيرة

Lebanon 24
30-01-2026 | 09:31
وزير الزراعة زار شعيا مع وفد مهنئا : ثقتنا به كبيرة
زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، يرافقه المدير العام الوزارة المهندس لويس لحود، الدكتور ميشال افرام وعضو المجلس الأعلى للزراعة المهندس خير الجراح، مهنئين رئيس مجلس الإدارة المدير العام الجديد الدكتور جاد شعيا.

وكان في استقبال الوزير هاني اضافة الى الدكتور شعيا اعضاء مجلس الادارة وموظفون. 

وفي مستهل الزيارة، هنأ الوزير هاني الدكتور شعيا بتولّيه مهامه الجديدة ، مؤكدا "جدارته وثقتنا به كبيرة وأهمية الدور العلمي الذي تضطلع به المصلحة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإرشاد الزراعي"، ومتمنيا لشعيا التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة". 

كما توجه الوزير هاني بالامتنان الى الدكتور ميشال افرام على مرحلته السابقة ودوره في تطوير المصلحة .



هاني زار مصلحة الأبحاث الزراعة مهنئاً شعيا بتوليه مهام المدير العام: ثقتنا به كبيرة
وفد من "حزب الله" زار المفتي سوسان في صيدا مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج
وفد من جامعة AUT زار المطران عون مهنئا بالاعياد
وزير الزراعة زار بلدة عديسة
المهندس لويس لحود

رئيس مجلس الإدارة

المجلس الأعلى

مجلس الإدارة

المدير العام

وزير الزراعة

عضو المجلس

لويس لحود

