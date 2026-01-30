الحاج بحث مع "ألفا" خطة تطوير الشبكة وتعزيز جودة الخدمة

عقد وزير الاتصالات اليوم اجتماعا مع رئيس مجلس ادارة شركة "ألفا" ومديرها العام، وإدارة الشركة، خُصص لتقييم وضع الشبكة، والخطة المستقبلية للقطاع.وثمّن الوزير الحاج الجهود الجارية لتعزيز تغطية الشبكة وجودة الخدمة، والتي تعكس حراكا ودينامية في العمل، مثنياً على أداء الموظّفين. ولفت الى أن "المؤشرات على الشبكة تعكس تحسناً ملحوظاً في التغطية وأدائها وهي تحسينات يشعر بها المواطن تدريجياً".وأشار الى أنه "للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، تضع وزارة الإتصالات خطة طويلة الأمد تمتد لأربع سنوات تتضمن رؤية واضحة لمستقبل القطاع ودوره في النهوض بالاقتصاد الرقمي". وشدد على "ضرورة الإستثمار في القطاع وهي خطوة ضرورية وأساسية للتطوير"، لافتاً إلى أن "العمل جار لإطلاق شبكة الألياف الضوئية، والجيل الخامس 5G والتي كانت ألفا رائدة في جعله متاحا في خلال زيارة البابا، وكذلك شبكة الألياف الضوئية fiber optics قريباً".، شكر الحداد للوزير الحاج دعمه وثمّن رؤيته للقطاع التي احدثت دينامية في العمل، لافتاً الى "أن هذه الزيارة هي تهنئة بالسنة الجديدة وشكر باسم فريق ألفا". وقال: "نشهد مؤشرات لافتة على الشبكة حيث يمكننا القول بثقة إنها استعادت قدرتها التشغيلية عند مستويات ما قبل الازمة، وهي أظهرت جهوزية عالية لاستيعاب الارتفاع المستمر في استهلاك الداتا". ولفت الى أن "المبادرات والخدمات المختلفة التي أطلقناها ساهمت في رفع الإيرادات ورفد الخزينة بأكثر مما كان متوقعاً"، مؤكداً أن "ألفا تتطلع الى تفعيل دورها والمشاركة في تفعيل الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز جهوزية الشبكة والإبتكار في الخدمات، وقد بيّنت تجربة الجيل الخامس تعطش اللبنانيين الى ممّا يحتم علينا ضرورة التطوير، علماً أن ألفا على أتم الجهوزية لبدء خطة تطوير الشبكة بعد موافقة ".