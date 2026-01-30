هاني زار مصلحة الأبحاث الزراعة مهنئاً شعيا بتوليه مهام المدير العام: ثقتنا به كبيرة

زار وزير الزراعة نزار هاني مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، يرافقه للوزارة المهندس لويس ، المدير العام السابق الدكتور ميشال افرام وعضو المجلس الأعلى للزراعة المهندس خير ، مهنئين المدير العام الجديد الدكتور جاد شعيا. وكان في استقبال وزير الزراعة، اضافة الى شعيا، اعضاء مجلس الادارة وموظفون.





وفي مستهل الزيارة، هنأ وزير الزراعة شعيا على توليه مهامه الجديدة، مشددا على "جدارته وثقتنا به كبيرة"، مؤكدا "أهمية الدور العلمي الذي تضطلع به المصلحة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإرشاد الزراعي"، متمنيا لشعيا "التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة".





كذلك، توجه هاني بالامتنان الى أفرام على "مرحلته السابقة ودوره في تطوير المصلحة".





وأشاد افرام بكفاءة شعيا وبفريق العمل في المصلحة، معتبرا أنهم "يشكلون نموذجا يحتذى في الإدارة العامة".





، قال لحود: "الابحاث في إيد أمينة برئاسة الدكتور شعيا، ونتمنى له التوفيق والنجاح". وشكر افرام الذي "كان له دور ريادي وبصماته العلمية في هذه المصلحة التي أعطاها الكثير".





شعيا





أما شعيا فشكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "الثقة الكبيرة التي أولاه إياها"، وقال: "هذه الثقة نعتبرها مسؤولية وطنية قبل ان تكون منصبا إدارياً".





اضاف: "في مصلحة الأبحاث، نؤمن بأن دورنا يتجاوز المختبرات والدراسات. من هنا، لنكن الجسر بين البحث والحقول، بين المعرفة والممارسة، بين السياسات العامة والواقع الميداني، هدفنا دعم المزارع، حماية الارض، وترسيخ زراعة حديثة قادرة على الصمود في وجه الأزمات المناخية، الاقتصادية والغذائية".





وتوجه الى وزير الزراعة بالقول: "رؤيتكم الإصلاحية للقطاع الزراعي القائمة على الاستدامة والعمل والتكامل بين المؤسسات، تتقاطع تماما مع رؤيتنا. ونحن نضع كل امكاناتنا العلمية والتقنية في خدمة هذه الرؤية: في تطوير الاصناف وانتاج البذور الى الإرشاد الزراعي، والبحث التطبيقي، والزراعة المتكيفة مع التغير المناخي".





أضاف: "اليوم نؤسس لمرحلة عنوانها: زراعة مبنية على ، دولة داعمة للإنتاج، ومؤسسات تعمل كفريق واحد. ونريد مصلحة أبحاث حاضرة في كل المنطقة وقوية، ترافق المزارع يوميا بالمعرفة وتحميه بالعلم، وتؤمن له أدوات الصمود والإنتاج".





وختم: "الزراعة في ليست قطاعا اقتصاديا فقط، بل هي هوية وطنية وسيادة على الأرض وأمن غذائي".