لبنان

بشأن مطالب الأساتذة.. بيان لوزارة التربية هذه تفاصيله

Lebanon 24
30-01-2026 | 12:44
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: "يهم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أن تُؤكّد استمرار متابعتها لمطالب الأساتذة جميعًا والتي لا خلاف لدى الحكومة أنّها مطالب محقة يجب العمل على تلبيتها، وقد تجسّد ذلك في ما التزم به دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في خلال جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها، بأنّ الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يُحدّد قيمة وآلية تصحيح الأجور لكل القطاع العام، والذي من ضمنه الأساتذة جميعًا، في فترة لا تتجاوز منتصف شهر شباط".

أكمل البيان: "وهي تأمل دائمًا ومع تفهمها لأحقية المطالب، تجنيب أبنائنا وبناتنا التلاميذ قدر الإمكان، خطر خسارة عامهم الدراسي في خلال المسيرة المطلبية". 
مواضيع ذات صلة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع تربوي في وزارة المالية لمناقشة مطالب الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية: مستمرون بدعم الأساتذة وتحسين ظروف عملهم رغم الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أساتذة التعليم الرسمي من أمام وزارة التربية: لم نلمس تقدماً على مستوى تحسين الرواتب منذ 5 أشهر والحكومة أدارت ظهرها لمطلب تصحيح الأجور
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 22:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم

دولة رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

المكتب الإعلامي

مجلس الوزراء

مكتب الإعلام

نواف سلام

Lebanon24
14:34 | 2026-01-30
Lebanon24
15:21 | 2026-01-30
Lebanon24
15:07 | 2026-01-30
Lebanon24
14:52 | 2026-01-30
Lebanon24
14:45 | 2026-01-30
Lebanon24
14:15 | 2026-01-30
