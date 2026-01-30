بشأن مطالب الأساتذة.. بيان لوزارة التربية هذه تفاصيله

أصدر في البيان الآتي: "يهم وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أن تُؤكّد استمرار متابعتها لمطالب الأساتذة جميعًا والتي لا خلاف لدى الحكومة أنّها مطالب محقة يجب العمل على تلبيتها، وقد تجسّد ذلك في ما التزم به الدكتور في خلال جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها، بأنّ الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يُحدّد قيمة وآلية تصحيح الأجور لكل القطاع العام، والذي من ضمنه الأساتذة جميعًا، في فترة لا تتجاوز منتصف شهر شباط".



أكمل البيان: "وهي تأمل دائمًا ومع تفهمها لأحقية المطالب، تجنيب أبنائنا وبناتنا التلاميذ قدر الإمكان، خطر خسارة عامهم الدراسي في خلال المسيرة المطلبية".

