صور من أماكن القصف في الجنوب.. شاهدوها

انتشرت عبر مجموعة صور توثق الأماكن التي طالتها غارات إسرائيلية عنيفة، مساء اليوم الجمعة، في .

وذكرت المعلومات أنّ القصفَ طالَ ورشة لتصليح آليات ثقيلة تعود لشخص من آل ، وذلك في منطقة الداودية - جنوب .

كذلك، قالت المصادر إن استهدفت محيط مناطق ، والنجارية ووادي عزّة.

بدورها، ذكرت معلومات معلومات صحفية إن القصف أدى إلى سقوط إصابتين.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الجيش أن سلاح الجو هاجمَ مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



بدورها، قالت قناة "الحدث" إن الجيش الإسرائيلي نفيذ أكثر من 17 هجوماً على جنوب لبنان، مساء الجمعة.