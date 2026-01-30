تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
30-01-2026 | 13:34
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه شنَّ غارات استهدفت مواقع بنية تحتية ومركبات هندسية يستخدمها "حزب الله" في محاولات لإعادة بناء بنية التنظيم في منطقة مزرعة الداودية جنوب لبنان.


وزعم جيش العدو في بيان أنَّ "وجود هذه المواقع والمركبات الهندسية في المنطقة، واستخدام حزب الله لها لإعادة بناء مواقع البنية التحتية في لبنان، يُعدُّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".


وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ومنع عودة حزب الله".
 

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

الهند

اودي

