بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش ، مساء الجمعة، أنه شنَّ غارات استهدفت مواقع بنية تحتية ومركبات هندسية يستخدمها " " في محاولات لإعادة بناء بنية التنظيم في منطقة مزرعة الداودية .





وزعم جيش العدو في بيان أنَّ "وجود هذه المواقع والمركبات الهندسية في المنطقة، واستخدام حزب الله لها لإعادة بناء مواقع البنية التحتية في ، يُعدُّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين ولبنان".





وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ومنع عودة حزب الله".