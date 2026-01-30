تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
30-01-2026
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء الجمعة، أنه شنَّ غارات استهدفت مواقع بنية تحتية ومركبات هندسية يستخدمها "
حزب الله
" في محاولات لإعادة بناء بنية التنظيم في منطقة مزرعة الداودية
جنوب لبنان
.
وزعم جيش العدو في بيان أنَّ "وجود هذه المواقع والمركبات الهندسية في المنطقة، واستخدام حزب الله لها لإعادة بناء مواقع البنية التحتية في
لبنان
، يُعدُّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
ولبنان".
وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ومنع عودة حزب الله".
