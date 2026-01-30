انتخاب الأب يوسف أبي عون مدبراً عاماً جديداً للرهبانية المارونية المريمية

انتخب مجلس المدبرين العامين في الرهبانية المريمية، في جلسته القانونية المنعقدة اليوم، الأب يوسف أبي عون مدبراً عاماً جديداً للرهبانية، خلفا للأباتي نجم.



وبهذه المناسبة، يُحتفل بقداس شكر الأحد المقبل في 1 شباط، التاسعة والنصف صباحا، في – زوق مصبح، بمشاركة للرهبانية قدس الأباتي .



كذلك، يقام القداس الاحتفالي للمدبر العام الجديد، الأب يوسف أبي عون، السبت في 21 شباط 2026، السادسة مساء، في بلدته زوق مصبح، في الوردية.