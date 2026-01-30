تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

انتخاب الأب يوسف أبي عون مدبراً عاماً جديداً للرهبانية المارونية المريمية

Lebanon 24
30-01-2026 | 14:03
انتخاب الأب يوسف أبي عون مدبراً عاماً جديداً للرهبانية المارونية المريمية
انتخب مجلس المدبرين العامين في الرهبانية المارونية المريمية، في جلسته القانونية المنعقدة اليوم، الأب يوسف أبي عون مدبراً عاماً جديداً للرهبانية، خلفا للأباتي بيار نجم.
 
وبهذه المناسبة، يُحتفل بقداس شكر الأحد المقبل في 1 شباط، التاسعة والنصف صباحا، في كنيسة دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، بمشاركة الرئيس العام للرهبانية قدس الأباتي إدمون رزق.

كذلك، يقام القداس الاحتفالي للمدبر العام الجديد، الأب يوسف أبي عون، السبت في 21 شباط 2026، السادسة مساء، في بلدته زوق مصبح، في كنيسة سيدة الوردية.
 
 
 
الرئيس العام

كنيسة سيدة

إدمون رزق

المارونية

الماروني

دير سيدة

اللويزة

ماروني

