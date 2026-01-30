إسرائيل تردّ على بعبدا

علقت مصادر سياسية على التي شهدها ، مساء اليوم الجمعة، حيث استهدفت ورشة حيوية لتصليح الآليات الثقيلة بالإضافة إلى مناطق أخرى، وقالت: "ما حصل جريمة مروعة، وقد جاء الاستهداف رداً على الذي وافق على آلية خطة ".



وتابعت: " ردّت على مقررات بالقصف والدمار، وهي لا تريد إعادة الإعمار في الجنوب، وعلى الرسمي مواجهة هذا الأمر بالمضي بخطته حتى النهاية".