عن النازحين في لبنان.. كلام لافت من متري

قال نائب طارق متري إنّ "كل نازح سوري عاد من إلى ، شُطب اسمه من قوائم مفوضية اللاجئين والأمن العام اللبناني".



وفي حديث عبر قناة الـ" "، اليوم الجمعة، قال متري إنَّ "الرئيس السوري أحمد لم يناقش ولم يطلب تسليم أفراد من حاربوا الى جانب "، مشيراً إلى أنَّ "الاتفاقية التي أقرّها اليوم بخصوص السجناء السوريين في السجون لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي وتصبح نافذة فور توقيعها".



واعتبر متري أنَّ "من يُهدّد أمن سوريا من لبنان يكون يهدّد لبنان أيضاً"، قائلاً إن "هناك مجموعات قليلة من السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا، وهناك 500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي".





