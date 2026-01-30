تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن النازحين في لبنان.. كلام لافت من متري

Lebanon 24
30-01-2026 | 15:07
عن النازحين في لبنان.. كلام لافت من متري
قال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إنّ "كل نازح سوري عاد من لبنان إلى سوريا، شُطب اسمه من قوائم مفوضية اللاجئين والأمن العام اللبناني".
 

وفي حديث عبر قناة الـ"lbci"، اليوم الجمعة، قال متري إنَّ "الرئيس السوري أحمد الشرع لم يناقش ولم يطلب تسليم أفراد من حزب الله حاربوا الى جانب نظام بشار الأسد"، مشيراً إلى أنَّ "الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم بخصوص السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي وتصبح نافذة فور توقيعها".
 

واعتبر متري أنَّ "من يُهدّد أمن سوريا من لبنان يكون يهدّد لبنان أيضاً"، قائلاً إن "هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا، وهناك 500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي".

كلام لافت.. هكذا علّق جنبلاط على خطاب قاسم
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
متري: 500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي
