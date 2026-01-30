فوق منازل لبنانيين.. هذا ما فعلته "درونات إسرائيلية"

وسط تحليق مكثف للطيران المسير على علو منخفض فوق مناطق لبنانية عدّة، لاحظ مواطنون أنَّ تلك الطائرات أدت إلى تشويشٍ كبير على أجهزة الستالايت في المنازل، ما جعلها تنقطع بشكل واضح.



مصدر تقني قال عبر " " رجّح حصول تشويش بسبب الطائرات المسيرة كونها تتلقى ذبذبات تساهم في تحليقها، ما قد يؤثر على إرسال الاتصالات وأيضاً لواقط إرسال الأقمار الاصطناعية الخاصة بالتلفزيونات.