تم تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.. من هو مروان رزق الله؟

عيّن في جلسته اليوم المهندس مروان جورج رزق الله رئيساً ومديراً عاماً للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.



وفي ما يلي السيرة الذاتية للمهندس رزق الله:



مروان رزق الله مهندس مدني وبيئي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 سنة في مجالات إدارة النفايات الصلبة، المياه والصرف الصحي، الاستدامة، والحوكمة البيئية (ESG)، مع سجل واسع في إدارة وتنفيذ مشاريع ممولة من جهات دولية مثل البنك الدولي، ، UNDP، USAID وغيرها، في ، الخليج، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



المؤهلات العلمية



• ماجستير هندسة مدنية وبيئية – موارد المياه والبيئة



الجامعة الأميركية في (AUB)



(2004–2008)



أطروحة حول استخدام المفاعلات الحيوية الغشائية لمعالجة عصارة المطامر عالية التلوث.



• إجازة في الهندسة المدنية والإنشائية – الأشغال العامة



جامعة القديس يوسف – ESIB



(1995–2000)



• البكالوريا والفرنسية – قسم الرياضيات



كلية الحكمة – بيروت



الخبرة الحالية



رئيس قسم الاستدامة وإدارة النفايات – MAN Enterprise



(2019 – حتى الآن)



• تأسيس وإدارة قسم مختص ببناء وتشغيل مرافق إدارة النفايات (نفايات بلدية، صناعية، خطرة، مياه مبتذلة).



• تطوير فرص استثمارية ومشاريع PPP في ، الخليج وأفريقيا.



• إعداد دراسات كمية النفايات، نماذج الأعمال، والإشراف على مشاريع قيد التنفيذ.



• قيادة ملف الاستدامة وESG للمجموعة، بما في ذلك:



• توقيع قرض الاستدامة مع HSBC



• إعداد مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة



• إصدار تقارير ESG السنوية



خبرات دولية ومشاريع ممولة



• مدير مشروع – برنامج الحد من التلوث الصناعي في لبنان (LEPAP)



(البنك الدولي، UNDP، مصرف لبنان، وزارة البيئة)



• إدارة المشروع بالكامل وتنسيق الجهات الحكومية والمصارف.



• الإشراف على دراسات بيئية وتمويل مشاريع صناعية منخفضة الفائدة.



• دعم وزارة البيئة في إعداد استراتيجيات الامتثال البيئي.



• مدير مشروع / خبير بيئي – بلدية جدة (السعودية)



• إدارة المخطط البيئي الشامل لمدينة جدة.



• إعداد استراتيجية إدارة النفايات الصلبة.



• الإشراف على فرق فنية ومشاريع للحد من التلوث البحري والجوفـي.



• خبير واستشاري مع:



• اتحاد المتوسط (UfM)



• الصندوق البيئي اللبناني



• Sweep-Net



• عدة بلديات لبنانية وسعودية



مجالات الخبرة الأساسية



• إدارة النفايات الصلبة والمطامر الصحية



• محطات معالجة المياه والصرف الصحي



• دراسات الأثر البيئي (EIA) والتدقيق البيئي



• نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)



• التمويل البيئي والقروض الخضراء



• الاستدامة والتغير المناخي



• إعداد الاستراتيجيات والسياسات البيئية



• الإشراف على التصميم، التنفيذ، والتشغيل



اللغات



• العربية: ممتاز



• الإنجليزية: ممتاز



• : ممتاز



معلومات إضافية



• عضو نقابة المهندسين في لبنان



• خبرة أكاديمية كمساعد تدريس وبحث الأميركية



• نشر علمي في مجلة دولية حول معالجة عصارة المطامر



• مهارات تقنية متقدمة (AutoCAD، GIS).