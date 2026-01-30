عملية أمنية للجيش في البقاع.. هذا ما تمّ ضبطه

صدر عن – البيان الآتي:

"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وبعد توافر معلومات عن وجود سيارات مسروقة في منطقتي والطيبة – ، دهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين، وأوقفت 4 سوريين والمواطن (ع.ي.) المطلوب لارتكابه جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهم 6 سيارات مسروقة وكمية من حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، إضافة إلى أعتدة عسكرية وقطع سيارات. سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".