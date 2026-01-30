مطر: اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين "خيار مثالي"

قال النائب إن "ملف السجون يتطلب معالجة دقيقة وسريعة"، مرحباً بـ"إقرار الحكومة اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من إلى "، واصفاً تلك الخطوة بـ"الخيار المثالي".

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال مطر إن " الدعوة مفتوحة لتسليم كل الموقوفين ضمن اتفاقية أخرى، خصوصاً أن منها ما هو بحاجة إلى قانون في مجلس النواب، أن ينسحب الأمر على ملف المسجونين اللبنانيين، ومنهم الإسلاميون".