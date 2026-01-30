تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان والأردن: علاقة راسخة منذ كميل شمعون لليوم

Lebanon 24
30-01-2026 | 22:24
لبنان والأردن: علاقة راسخة منذ كميل شمعون لليوم
لبنان والأردن: علاقة راسخة منذ كميل شمعون لليوم photos 0
كتب طوني عطية في" نداء الوطن": وقفت المملكة الأردنية الهاشمية، بما تمثله من إرث تاريخي ديني وسلالي عريق، إلى جانب سيادة لبنان واستقلاله. ولا تزال الذاكرة السياسية والشعبية تستحضر "العصر الذهبي" الذي جمع الراحلين: الملك حسين الهاشميّ، والرئيس كميل شمعون الذي لُقّب بـ "فخامة الملك" لشدة حضوره وجاذبيته؛ وهي كيمياء صاغت تحالفًا استراتيجيًا متينًا. وبعيدًا من "سجون الأيديولوجيات" اليسارية وتيارات الإسلام السياسي التي طبعت تلك المرحلة، كان الأردن صديقًا وفيًّا للكيان اللبناني وللسيادة، المتمثلة بالقوى التي عُرفت بـ "اليمين المسيحي"، انطلاقًا من إدراكٍ عميق لهواجس هذا المكون ودفاعه المستميت عن كيان الدولة من السقوط والانهيار.

وفي صالونات السياسة، لا يزال يتردد صدى مقولة محملة بالتقدير والأسى في آن: لو امتلك لبنان وقتها قيادة بحكمة وشجاعة الملك حسين، لما انزلق نحو هاوية الانهيار إبان الحرب الأهلية.
هذه التوطئة ضرورية لفهم سياق الروابط الصلبة بين مملكة "النشامى" و "بلاد الأرز"؛ ففي الوقت الذي تنتهج فيه عمان سياسة "الهدوء الوازن" في مقاربتها للملف اللبناني، تنطلق من قناعة راسخة بأن استقرار بيروت يمثل ركيزة لا تتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها الإقليمي. وفي قراءة ميدانية لهذا الحراك، استقبل لبنان في أقل من شهر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (منذ أسبوعين)، ثم رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.
هذا التواتر العالي المستوى، تراه مصادر مطلعة أن المملكة، بفضل شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب، تضطلع بديناميكية محورية في ترتيب أوراق المنطقة، وهو مسار يُدعى لبنان للانخراط فيه بجدية أكبر رغم "خطواته البطيئة". وما يعزز هذا الدور هو المكانة الإقليمية المتنامية للأردن، والتي تجسدت في كانون الثاني 2025 بتوقيع اتفاقية استضافة مكتب الارتباط الدبلوماسي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في عمان، كأول مكتب للحلف في المنطقة. هذا التموضع يلقي بظلاله على التعاون العسكري اللبناني- الأردني لا سيما في المناورات المشتركة والتدريب بين الجيشين، وهو تعاون تاريخي يعود إلى عهد الرئيس كميل شمعون.
وتشير المصادر إلى أن زخم التحرك الأردني يتجاوز إطاره العسكري واللوجستي، ليندمج في دور دبلوماسي أوسع يتمثل في نقل وجهات النظر الأمنية والسياسية بين بيروت وتل أبيب. فالموقع المحوري للمملكة، وشبكة علاقاتها المتوازنة في المنطقة، أي مع لبنان وسوريا (الجديدة) وإسرائيل، يمنحانها قدرة على إدارة وساطات فاعلة من جهة، وممارسة ضغوط مدروسة لدفع الجانب الإسرائيلي نحو تفهّم هواجس الدولة اللبنانية، وتأمين "هوامش زمنية محددة" تتيح للمؤسسات الشرعية المضي قدمًا في خطة حصر السلاح من جهة أخرى. بالتوازي العمل وفقًا لنضوج الظروف الميدانية على إرساء ركائز لتفاهمات أو اتفاقيات سياسية وأمنية مستدامة بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا السياق، لم يكن اختيار العاصمة الأردنية مكانًا للاجتماع الذي ضم سفيري الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب خيارًا اعتباطيًا، بل جاء ليؤكد تنامي الدور الأردني كمنصة موثوقة تحظى باحترام وتقدير الأطراف الدولية والإقليمية كافة. واكتسبت زيارة اللواء الحنيطي أهمية استثنائية، لكونها تسبق زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، وتأتي في غمرة التحضير لمؤتمر دعم المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية المقرر عقده في باريس. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن شكّل أولى المحطات الخارجية للعماد هيكل بُعيد تولّيه قيادة المؤسسة العسكرية. 
الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

المحطات

بيروت

Lebanon24
01:33 | 2026-01-31
Lebanon24
01:30 | 2026-01-31
Lebanon24
01:15 | 2026-01-31
Lebanon24
01:00 | 2026-01-31
Lebanon24
00:47 | 2026-01-31
Lebanon24
00:27 | 2026-01-31
