اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية

كتبت" الانباء ": قال مصدر نيابي بارز : «نجت الحكومة من مطب شارك فيه بعض أهل البيت لوضعها في مواجهة مع الشارع من خلال مطالب المتقاعدين وخصوصا العسكريين منهم، في ظل عدم قدرة الخزينة على تلبية مطالبهم الكبيرة جدا. وقد وصلت التحركات إلى حد تطويق المجلس بـ «تشجيع» من بعض من هم في فلك الحكومة، في وقت كان يدور حول هذه المطالب».

وقال مصدر سياسي ان اتصالات دولية نشطت في الأيام الماضية، وخصوصا من قبل الاطراف العربية المشاركة في «اللجنة الخماسية» الدولية بهدف تجنيب أي تداعيات، فيما لو وقعت الحرب على ، مؤكدا ان أي انزلاق لبناني إلى المشاركة في متاهات هذه المواجهات الإقليمية سيؤدي إلى ضياع كل الجهود الإصلاحية والمساعي الدولية لجهة انتشار ، إضافة إلى المقرر مطلع شهر اذار المقبل، محذرا من انه يصبح في مهب التأجيل مجددا.

Advertisement