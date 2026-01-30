تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اتصالات من "الخماسية" لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية

Lebanon 24
30-01-2026 | 23:07
اتصالات من الخماسية لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية
اتصالات من الخماسية لتجنيب لبنان تداعيات حرب إقليمية photos 0
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر نيابي بارز : «نجت الحكومة من مطب شارك فيه بعض أهل البيت لوضعها في مواجهة مع الشارع من خلال مطالب المتقاعدين وخصوصا العسكريين منهم، في ظل عدم قدرة الخزينة على تلبية مطالبهم الكبيرة جدا. وقد وصلت التحركات إلى حد تطويق المجلس بـ «تشجيع» من بعض من هم في فلك الحكومة، في وقت كان يدور النقاش حول هذه المطالب».
وقال مصدر سياسي ان اتصالات دولية نشطت في الأيام الماضية، وخصوصا من قبل الاطراف العربية المشاركة في «اللجنة الخماسية» الدولية بهدف تجنيب لبنان أي تداعيات، فيما لو وقعت الحرب على ايران، مؤكدا ان أي انزلاق لبناني إلى المشاركة في متاهات هذه المواجهات الإقليمية سيؤدي إلى ضياع كل الجهود الإصلاحية والمساعي الدولية لجهة انتشار الدولة في الجنوب، إضافة إلى مؤتمر دعم الجيش المقرر مطلع شهر اذار المقبل، محذرا من انه يصبح في مهب التأجيل مجددا.
الدولة في الجنوب

مؤتمر دعم الجيش

اللجنة الخماسية

الخماسية

الكويتية

الكويتي

الكويت

النقاش

IOS
Android
