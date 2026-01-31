إشكال وإطلاق نار ليلا في شكا.. والجيش يوقف الفاعل

وقع إشكال ليلا في قرب " " بين المدعوَّين "ط.ا" و"ط.ح" وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما، وفق ما أفادت مندوبة " ".وخلال الإشكال أقدم "ط.ح" على إطلاق النار في الهواء من دون تسجيل أي إصابات.وعلى الفور حضرت دورية من مخابرات الجيش مؤازَرة بدورية من الجيش، حيث داهمت منزل مطلق النار وأوقفته.وقد جرى تحويل الموقوف إلى التحقيق.