تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
إشكال وإطلاق نار ليلا في شكا.. والجيش يوقف الفاعل
Lebanon 24
31-01-2026
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال ليلا في
منطقة شكا
قرب "
فرنسبنك
" بين المدعوَّين "ط.ا" و"ط.ح" وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهما، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وخلال الإشكال أقدم "ط.ح" على إطلاق النار في الهواء من دون تسجيل أي إصابات.
وعلى الفور حضرت دورية من مخابرات الجيش مؤازَرة بدورية من الجيش، حيث داهمت منزل مطلق النار وأوقفته.
وقد جرى تحويل الموقوف إلى التحقيق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن الوطني الفلسطيني يوقف الفاعل المسؤول عن إشكال مخيم البص
Lebanon 24
الأمن الوطني الفلسطيني يوقف الفاعل المسؤول عن إشكال مخيم البص
31/01/2026 08:39:32
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في بلدة الزرارية وإطلاق نار
Lebanon 24
إشكال في بلدة الزرارية وإطلاق نار
31/01/2026 08:39:32
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. تجدد إشكال وإطلاق نار!
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. تجدد إشكال وإطلاق نار!
31/01/2026 08:39:32
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في القبة
Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في القبة
31/01/2026 08:39:32
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة شكا
لبنان 24
فرنسبنك
لبنان
دوري
برات
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: تفجير نفذه العدو الإسرائيلي فجرا في الخيام
Lebanon 24
بالفيديو: تفجير نفذه العدو الإسرائيلي فجرا في الخيام
01:33 | 2026-01-31
31/01/2026 01:33:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
Lebanon 24
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
01:30 | 2026-01-31
31/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاؤل منخفض لدى العسكريين المتقاعدين!
Lebanon 24
التفاؤل منخفض لدى العسكريين المتقاعدين!
01:15 | 2026-01-31
31/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في مهبّ المواعيد: عون يتمسّك باتفاقية الهدنة.. هيكل إلى واشنطن و"الميكانيزم" تعود إلى الاجتماعات
Lebanon 24
لبنان في مهبّ المواعيد: عون يتمسّك باتفاقية الهدنة.. هيكل إلى واشنطن و"الميكانيزم" تعود إلى الاجتماعات
01:00 | 2026-01-31
31/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. راكب يسرق سائق تاكسي بطريقة احترافية!
Lebanon 24
في طرابلس.. راكب يسرق سائق تاكسي بطريقة احترافية!
00:47 | 2026-01-31
31/01/2026 12:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:33 | 2026-01-31
بالفيديو: تفجير نفذه العدو الإسرائيلي فجرا في الخيام
01:30 | 2026-01-31
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
01:15 | 2026-01-31
التفاؤل منخفض لدى العسكريين المتقاعدين!
01:00 | 2026-01-31
لبنان في مهبّ المواعيد: عون يتمسّك باتفاقية الهدنة.. هيكل إلى واشنطن و"الميكانيزم" تعود إلى الاجتماعات
00:47 | 2026-01-31
في طرابلس.. راكب يسرق سائق تاكسي بطريقة احترافية!
23:12 | 2026-01-30
المساعدات للجيش تحاكي "حصر السلاح"
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 08:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24