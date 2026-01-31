في طرابلس.. راكب يسرق سائق تاكسي بطريقة احترافية!

تعرّض سائق سيارة أجرة يُدعى "س.خ" السبت لعملية سرقة محفظته أثناء قيامه بعمله، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وفي التفاصيل، وأثناء مرور سائق الأجرة في منطقة باب الحديد في وبرفقته أحد الركاب أوقفه شاب في العقد الثاني من العمر وطلب منه إيصاله إلى شارع طقطق في منطقة أبي سمراء، فصعد وجلس إلى جانب السائق.



وعند وصولهما إلى مفرق الشارع المذكور طلب الشاب من السائق إدخاله إلى داخل الحي فلبّى طلبه. وبعدها سأل الشاب عن الأجرة فأجابه السائق بأنها 200 ألف ليرة، فأعطاه 70 ألف ليرة، قائلاً إنه سيُحضر المبلغ المتبقي خلال دقيقتين، قبل أن يتوارى عن الأنظار.



وبعد انتظار دام نحو 15 دقيقة، غادر السائق المكان ليكتشف لاحقًا أن محفظته التي كانت إلى جانبه قد سُرقت، وتحتوي على مبلغ مالي مخصّص لإيجار منزله، إضافة إلى أوراقه الثبوتية وأوراق السيارة.



