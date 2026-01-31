تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان في مهبّ المواعيد: عون يتمسّك باتفاقية الهدنة.. هيكل إلى واشنطن و"الميكانيزم" تعود إلى الاجتماعات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 01:00
A-
A+
لبنان في مهبّ المواعيد: عون يتمسّك باتفاقية الهدنة.. هيكل إلى واشنطن والميكانيزم تعود إلى الاجتماعات
لبنان في مهبّ المواعيد: عون يتمسّك باتفاقية الهدنة.. هيكل إلى واشنطن والميكانيزم تعود إلى الاجتماعات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تبدو الأزمة اليوم مجرّد أزمة  أمنية او مالية او انتخابية بل أزمة إدارة سياسية قائمة على تأجيل القرارات وترحيل الاستحقاقات، وتحويل كل استحقاق إلى موعد مؤجّل بانتظار تسوية ما قد تأتي أو لا تأتي.
وفيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية، يستمر الغموض حول مستقبل الجنوب، وإعادة الإعمار، وملف الأسرى، والانسحاب من النقاط المحتلة. وفي غضون كل ذلك الترقب سيد الموقف لما سيعود به قائد الجيش العماد رودولف هيكل من الولايات المتحدة  وهو الذي استبق زيارته الأميركية التي تبدأ اليوم، بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا  حيث تم البحث في مختلف الملفات الأمنية والتي تعنى بها الزيارة. وعليه يتوجه هيكل اليوم إلى فلوريدا، تحديداً إلى مقرّ القيادة المركزية الأميركية  ، ويلتقي قائدها الجنرال براد كوبر، في إطار محادثات ستتناول التعاون العسكري والأمني بين لبنان والولايات المتحدة، وتشمل أيضاً ملف الميكانيزم المرتبط بتنفيذ الترتيبات الأمنية جنوباً. وبعدها، ينتقل العماد هيكل إلى واشنطن الثلاثاء 3 شباط لعقد سلسلة لقاءات أمنية وأخرى دبلوماسية مع مسؤولين أميركيين وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البيت الابيض حتى الخامس من شباط. 
أما اجتماعات الميكانيزم التي قيل أنها فرملت او تجمدت أعادت السفارة الأميركية احياءها بإعلانها عن سلسلة اجتماعات لها حيث من المقرّر أن يُعقد الاجتماع المقبل ل"الميكانيزم" في الناقورة في 25 شباط 2026.  كما تمّ تحديد الاجتماعات التالية في 25 آذار و22 نيسان، و20 أيار، وستستمر هذه اللقاءات كمنتدى أساسي للتنسيق العسكري بين الأطراف المشاركة.
وأشار  الرئيس جوزاف عون أمام وفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية إلى أن "إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات، تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم، وكل ما يُقال عن مناطق خالية أو اقتصادية هو مجرّد كلام لم يطرحه أحد معنا".  
وتشدد مصادر مطلعة على أن مواقف الرئيس عون  تعكس تأكيدا منه  أن الحديث عن مناطق اقتصادية أو خالية من السكان مجرد كلام، وهذا يعكس موقفاً واضحاً برفض أي محاولة لتغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي في الجنوب، أو فرض صيغ جديدة تحت عناوين اقتصادية أو أمنية، كما أن وضع إعادة الإعمار في صدارة الأولويات يهدف إلى تثبيت الأهالي في أرضهم، باعتبار ذلك أحد عناصر حماية السيادة.
وأكد الرئيس عون خلال استقباله رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظراً للدور المهم الذي يضطلعون به، لا سيما وأن لبنان أكد في أكثر من مناسبة التزامه اتفاقية الهدنة بكل مندرجاتها.
وتقول المصادر نفسها ان تشديد الرئيس عون على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان يعكس إدراكاً رسمياً لأهمية هذا الدور، ليس فقط في الرصد والتوثيق، بل في حماية الموقف اللبناني في المحافل الدولية، ومنع تكريس روايات أحادية حول ما يجري على الحدود، فوجود هذه الهيئة يشكّل أحد عناصر التوازن القانوني والسياسي في مواجهة الاعتداءات المتكررة. كما أن إعادة التأكيد على الالتزام باتفاقية الهدنة، في هذا التوقيت تحديداً، يوجّه رسالة مزدوجة: إلى الخارج بأن لبنان لا يزال متمسّكاً بالشرعية الدولية، وإلى الداخل بأن إدارة الصراع لا يمكن أن تتم خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
الى ذلك تشير اوساط سياسية متابعة الى ان  السفير سيمون كرم يحاول  كسر الحلقة المفرغة، عبر طرح يقوم على تبادل خطوات: انسحاب جزئي إسرائيلي وإفراج عن أسرى، في مقابل تسهيل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح.، لكن نجاح هذا الطرح يبقى مرهوناً بإرادة دولية غائبة حتى الآن.
وأكد  نائب رئيس الحكومة طارق متري أن، "المهمة الأولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش "، مشدداً على أن "عودة الجنوبيين الى قراهم هي أساس المسار التفاوضي الذي يخوضه اليوم لبنان عبر الميكانيزم".
الى ذلك أقرت الحكومة في جلستها امس هيكلية وآلية إعادة الأعمار مع تعديلات مهمة عليها. وتم إقرار هيكلية آلية التدخّل ضمن مسار إعادة الإعمار بعد إجراء بعض التعديلات إثر نقاش مستفيض، وإصرار الوزراء محمد حيدر وركان نصار الدين وتمارا الزين على اقرار آلية خطة اعادة الاعمار ، بعد محاولات عدة لتأجيلها. 
كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا. وأشارت المعلومات إلى أن أحداً من الوزراء لم يعترض على الاتفاقية.
انتخابيا مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في عدد خاص من الجريدة الرسمية، دخل لبنان رسمياً في المسار الانتخابي، وحدّد موعد الاقتراع في 3 أيار للبنانيين غير المقيمين و10 أيار للمقيمين، واعلن وزير الداخلية أحمد الحجار  بوضوح أن “قطار الانتخابات انطلق”، مشدداً على أن تحديد موعد 10 أيار جاء بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتفادي أي طعن قانوني، في محاولة لتحصين العملية الانتخابية من الثغرات الدستورية التي لطالما استُخدمت ذريعة للتأجيل.
كما أكّد الوزير حجار  أن التمويل متوافر، وأن العوائق لم تعد مالية، بل إجرائية وسياسية، موضحاً أن إصدار المراسيم التطبيقية يقع على عاتق الحكومة مجتمعة، لا على عاتق وزارة بعينها. وهو موقف يهدف إلى تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية جماعية عن نجاح الاستحقاق أو تعطيله.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: لضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظراً للدور المهم الذي يضطلعون به لا سيما وأن لبنان أكد في أكثر من مناسبة التزامه اتفاقية الهدنة بكل مندرجاتها
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركيّة: هذا موعد إجتماعات "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك لبناني رسمي لإحياء "الميكانيزم".. كرم: إسرائيل لا تريد اتفاقية الهدنة وما تطلبه قاسٍ جداً
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديد موعد زيارة قائد الجيش رودولف هيكل الى واشنطن من 3 حتى 5 شباط (MTV)
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 08:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:33 | 2026-01-31
Lebanon24
01:30 | 2026-01-31
Lebanon24
01:15 | 2026-01-31
Lebanon24
00:47 | 2026-01-31
Lebanon24
00:27 | 2026-01-31
Lebanon24
23:12 | 2026-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24