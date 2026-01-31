تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
-7
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
التفاؤل منخفض لدى العسكريين المتقاعدين!
Lebanon 24
31-01-2026
01:15
رغم الوعود التي قدّمها رئيس الحكومة
نواف سلام
ووزير المالية
ياسين جابر
للعسكريين المتقاعدين، بوصول حلّ عادل لمسألة زيادة الرواتب قبل نهاية شهر شباط، إلا أنّ التفاؤل لدى العسكريين منخفض بشكل كبير.
ويبلغ عدد العسكريين المتقاعدين نحو 90 ألفاً، 60% منهم من
محافظة عكار
، الذين ظلوا يطالبون بحقوقهم المعيشية والمالية لسنوات طويلة من دون أن تتحقق، في ظل تجاهل السلطة لهم، فلا يتوقعون الكثير من النتائج الفعلية.
وأوضح مصدر عسكري أنّ حال العسكريين مشابه لحال منطقة
عكار
، التي تُعدّ "خزان" الجيش وتقدّم تضحيات كبيرة دفاعاً عن الوطن، تعكس الإهمال نفسه تجاه العسكري المحروم.
أضاف أنّ شهر شباط سيكون الفاصل للكشف عن حقيقة وعود السلطة، وما إذا كانت ستظل مجرد كلام أم تتحوّل إلى تنفيذ فعلي.
