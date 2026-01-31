التفاؤل منخفض لدى العسكريين المتقاعدين!

رغم الوعود التي قدّمها رئيس الحكومة ووزير المالية للعسكريين المتقاعدين، بوصول حلّ عادل لمسألة زيادة الرواتب قبل نهاية شهر شباط، إلا أنّ التفاؤل لدى العسكريين منخفض بشكل كبير.

ويبلغ عدد العسكريين المتقاعدين نحو 90 ألفاً، 60% منهم من ، الذين ظلوا يطالبون بحقوقهم المعيشية والمالية لسنوات طويلة من دون أن تتحقق، في ظل تجاهل السلطة لهم، فلا يتوقعون الكثير من النتائج الفعلية.

وأوضح مصدر عسكري أنّ حال العسكريين مشابه لحال منطقة ، التي تُعدّ "خزان" الجيش وتقدّم تضحيات كبيرة دفاعاً عن الوطن، تعكس الإهمال نفسه تجاه العسكري المحروم.

أضاف أنّ شهر شباط سيكون الفاصل للكشف عن حقيقة وعود السلطة، وما إذا كانت ستظل مجرد كلام أم تتحوّل إلى تنفيذ فعلي.







