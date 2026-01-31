تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-7
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
31-01-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر سياسي بارز إلى أنّ المنازلة الكلامية الحادّة التي شهدتها الأيام الماضية بين"
التيار الوطني الحر
" و"
القوات اللبنانية
"، وتحديداً بين رئيس "
التيار
"النائب
جبران باسيل
ورئيس حزب "القوات"
سمير جعجع
، لا تعود في جوهرها إلى ملف الإنماء أو إلى الانتقادات التي وجّهتها الوزيرة السابقة ندى بستاني لوزير الطاقة جو صدي، بل تتجاوز ذلك بكثير لتصل إلى الاستحقاق النيابي المقبل.
وبحسب المصدر، يشعر أحد الطرفين بأنّ الطرف الآخر أجرى تواصلاً جدّياً مع دولة عربية شقيقة تُعدّ حليفة له، وقد يُفضي هذا التواصل إلى ابتعاد "
التيار الوطني
الحر" عن "
حزب الله
" في مقابل تسهيل انفتاحه على مجموعات سياسية في مختلف المناطق
اللبنانية
.
ويشير المصدر إلى أنّ الطرف العربي المعني قد يسعى إلى تسهيل مهمة "التيار" في هذا الإطار، الأمر الذي أثار انزعاج القوات اللبنانية، باعتبار أنّ ما يجري يُشكّل حراكا في ملعبها السياسي.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
Lebanon 24
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
31/01/2026 10:52:36
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حلفاء "الحزب" منزعجون
Lebanon 24
حلفاء "الحزب" منزعجون
31/01/2026 10:52:36
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلسي: طبقة سياسية تستجدي الرضا يوماً من "محتل" ويوماً من "منتحل"
Lebanon 24
طرابلسي: طبقة سياسية تستجدي الرضا يوماً من "محتل" ويوماً من "منتحل"
31/01/2026 10:52:36
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع "القوات" سياسيا: الجلسة النيابية مجرد مؤشر
Lebanon 24
تراجع "القوات" سياسيا: الجلسة النيابية مجرد مؤشر
31/01/2026 10:52:36
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
القوات اللبنانية
التيار الوطني
جبران باسيل
وزير الطاقة
سمير جعجع
اللبنانية
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب".. "صوته مش طالع"
Lebanon 24
"حزب".. "صوته مش طالع"
03:45 | 2026-01-31
31/01/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تهوّر دراجة نارية.. حادث سير في طرابلس يوقع 3 جرحى (فيديو)
Lebanon 24
بسبب تهوّر دراجة نارية.. حادث سير في طرابلس يوقع 3 جرحى (فيديو)
03:28 | 2026-01-31
31/01/2026 03:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
Lebanon 24
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
03:00 | 2026-01-31
31/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني:الزراعة في صلب السياسات الوطنية للدولة
Lebanon 24
هاني:الزراعة في صلب السياسات الوطنية للدولة
02:50 | 2026-01-31
31/01/2026 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بيئة "الحزب" تحيي نائباً من "التغيير"
Lebanon 24
بيئة "الحزب" تحيي نائباً من "التغيير"
02:45 | 2026-01-31
31/01/2026 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:45 | 2026-01-31
"حزب".. "صوته مش طالع"
03:28 | 2026-01-31
بسبب تهوّر دراجة نارية.. حادث سير في طرابلس يوقع 3 جرحى (فيديو)
03:00 | 2026-01-31
لهذه الأسباب يستمر "الثنائي الشيعي"بدعم الحكومة
02:50 | 2026-01-31
هاني:الزراعة في صلب السياسات الوطنية للدولة
02:45 | 2026-01-31
بيئة "الحزب" تحيي نائباً من "التغيير"
02:30 | 2026-01-31
الفضة فوق عتبة المئة دولار للأونصة.. هل أصبحت خيارًا استثماريًا للبنانيين؟
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 10:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24