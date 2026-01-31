"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"

لفت مصدر سياسي بارز إلى أنّ المنازلة الكلامية الحادّة التي شهدتها الأيام الماضية بين" " و" "، وتحديداً بين رئيس " "النائب ورئيس حزب "القوات" ، لا تعود في جوهرها إلى ملف الإنماء أو إلى الانتقادات التي وجّهتها الوزيرة السابقة ندى بستاني لوزير الطاقة جو صدي، بل تتجاوز ذلك بكثير لتصل إلى الاستحقاق النيابي المقبل.

وبحسب المصدر، يشعر أحد الطرفين بأنّ الطرف الآخر أجرى تواصلاً جدّياً مع دولة عربية شقيقة تُعدّ حليفة له، وقد يُفضي هذا التواصل إلى ابتعاد " الحر" عن " " في مقابل تسهيل انفتاحه على مجموعات سياسية في مختلف المناطق .

ويشير المصدر إلى أنّ الطرف العربي المعني قد يسعى إلى تسهيل مهمة "التيار" في هذا الإطار، الأمر الذي أثار انزعاج القوات اللبنانية، باعتبار أنّ ما يجري يُشكّل حراكا في ملعبها السياسي.



