تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"القوات" منزعجة من الحراك في "ملعبها السياسي"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 01:30
A-
A+
القوات منزعجة من الحراك في ملعبها السياسي
القوات منزعجة من الحراك في ملعبها السياسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر سياسي بارز إلى أنّ المنازلة الكلامية الحادّة التي شهدتها الأيام الماضية بين"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وتحديداً بين رئيس "التيار"النائب جبران باسيل ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع، لا تعود في جوهرها إلى ملف الإنماء أو إلى الانتقادات التي وجّهتها الوزيرة السابقة ندى بستاني لوزير الطاقة جو صدي، بل تتجاوز ذلك بكثير لتصل إلى الاستحقاق النيابي المقبل.
وبحسب المصدر، يشعر أحد الطرفين بأنّ الطرف الآخر أجرى تواصلاً جدّياً مع دولة عربية شقيقة تُعدّ حليفة له، وقد يُفضي هذا التواصل إلى ابتعاد "التيار الوطني الحر" عن "حزب الله" في مقابل تسهيل انفتاحه على مجموعات سياسية في مختلف المناطق اللبنانية.
ويشير المصدر إلى أنّ الطرف العربي المعني قد يسعى إلى تسهيل مهمة "التيار" في هذا الإطار، الأمر الذي أثار انزعاج القوات اللبنانية، باعتبار أنّ ما يجري يُشكّل حراكا في ملعبها السياسي.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عون مرتاح لموقف بري و"حزب الله" منزعج من "نصائح بعبدا"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حلفاء "الحزب" منزعجون
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: طبقة سياسية تستجدي الرضا يوماً من "محتل" ويوماً من "منتحل"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع "القوات" سياسيا: الجلسة النيابية مجرد مؤشر
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

وزير الطاقة

سمير جعجع

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-01-31
Lebanon24
03:28 | 2026-01-31
Lebanon24
03:00 | 2026-01-31
Lebanon24
02:50 | 2026-01-31
Lebanon24
02:45 | 2026-01-31
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24