Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

نائب يخل بالاتفاق: شكور ربك عطيتك 150 دولار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 01:45
نائب يخل بالاتفاق: شكور ربك عطيتك 150 دولار
نائب يخل بالاتفاق: شكور ربك عطيتك 150 دولار photos 0
روى أحد الشبان من بلدة عنجر البقاعية أنّه، في أثناء مروره بسيارته في محلة شتورة، حاول تجاوز موكب أحد النواب، ما دفع بعناصر الموكب إلى "الكسر عليه" بطريقة وُصفت بالجنونية، حيث صدموا سيارته في أثناء السير بسرعة عالية، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار من دون التوقف.
وبعد الحادث، تمكن الشاب من تدوين رقم السيارة التي اصطدمت به، فتواصل مع "سعادة النائب"، الذي طلب منه إصلاح السيارة على حسابه، وتم الاتفاق على ذلك. وبعد أسبوع، أرسل الشاب فاتورة رسمية بقيمة 900 دولار أميركي، إلا أنّ "سعادة" النائب فاجأه بدفع 150 دولاراً فقط، قائلاً له: "كان عليك ألّا تتجاوز موكبي، وشكور ربك عطيتك 150 دولار".
الشاب، الذي عبّر عن أسفه واستيائه من هذا التصرف الصادر عن ممثل للشعب، أكّد عزمه تسجيل فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الرأي العام أمام ما حصل معه.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

مواقع التواصل الاجتماعي

البقاعي

البقاع

بقاعية

سعادة

شتورة

عطية

عنجر

"خاص لبنان24"

