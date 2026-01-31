تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 02:15
A-
A+
احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر
احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكتمل المشهد الانتخابي على المقاعد المارونية في قضاء جبيل، مع تبلور ثلاث لوائح تتنافس في "دائرة جبل لبنان الأولى" التي تضم كسروان وجبيل ، في معركة يُتوقّع أن تكون من الأكثر حدّة في الاستحقاق المقبل.
وتضمّ اللوائح:
• تحالف النائبين السابقين فارس سعيد ووليد الخوري ضمن لائحة النائب نعمت إفرام.
• لائحة القوات اللبنانية برئاسة النائب زياد الحواط.
• لائحة التيار الوطني الحر بمرشّحها المحامي وديع عقل.

ومع ارتفاع وتيرة المواجهة السياسية، تشير المعطيات إلى اشتداد المنافسة بين اللوائح الثلاث، في ظل تباين المزاج الانتخابي وتوزّع الأصوات، ولا سيما في ما يتعلّق بالمقعد الماروني في القضاء.

وفي هذا الإطار، يُطرح تساؤل أساسي حول قدرة "التيار الوطني الحر" على الحفاظ على أحد مقعديه في دائرة جبل لبنان الأولى، وسط معركة مفتوحة على مختلف الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المعركة الإنتخابيّة... هل ستُخاض على مقاعد "التغييريين"؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تولين تحت المجهر الأمني: صواريخ كاتيوشا وذخائر في أحراش البلدة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. نائبان تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 10:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبل لبنان

اللبنانية

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-01-31
Lebanon24
03:28 | 2026-01-31
Lebanon24
03:00 | 2026-01-31
Lebanon24
02:50 | 2026-01-31
Lebanon24
02:45 | 2026-01-31
Lebanon24
02:30 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24