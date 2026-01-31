احتدام المعركة الانتخابية في جبيل والمقاعد المارونية تحت المجهر

اكتمل المشهد الانتخابي على المقاعد في قضاء ، مع تبلور ثلاث لوائح تتنافس في "دائرة الأولى" التي تضم كسروان وجبيل ، في معركة يُتوقّع أن تكون من الأكثر حدّة في الاستحقاق المقبل.

وتضمّ اللوائح:

• تحالف النائبين السابقين فارس سعيد ووليد الخوري ضمن لائحة النائب نعمت إفرام.

• لائحة برئاسة النائب زياد الحواط.

• لائحة بمرشّحها المحامي وديع عقل.



ومع ارتفاع وتيرة المواجهة السياسية، تشير المعطيات إلى اشتداد المنافسة بين اللوائح الثلاث، في ظل تباين المزاج الانتخابي وتوزّع الأصوات، ولا سيما في ما يتعلّق بالمقعد في .



وفي هذا الإطار، يُطرح تساؤل أساسي حول قدرة " الحر" على الحفاظ على أحد مقعديه في دائرة جبل الأولى، وسط معركة مفتوحة على مختلف الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.



