لبنان

انقلاب في الطقس.. أجواء ربيعية دافئة وارتفاع في الحرارة بانتظار وصول منخفض في هذا الموعد

Lebanon 24
31-01-2026 | 01:49
انقلاب في الطقس.. أجواء ربيعية دافئة وارتفاع في الحرارة بانتظار وصول منخفض في هذا الموعد
انقلاب في الطقس.. أجواء ربيعية دافئة وارتفاع في الحرارة بانتظار وصول منخفض في هذا الموعد photos 0
أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان أمطارا محلية عابرة ستهطل اليوم السبت على ان ترتفع درجات الحرارة غدًا الأحد.

وأشارت الصفحة إلى ان درجات الحرارة ترتفع يوم الأحد لتسود أجواء ربيعية دافئة، إلا أن الشتاء لم يقل كلمته الأخيرة، مع انقلاب تدريجي في المنظومة الجوية خلال الأسبوع المقبل.

وتشير المعطيات، بحسب الصفحة،  إلى حالات ماطرة متتالية خلال القسم الأول من شهر شباط، على أن تكون البداية ليل يوم الاثنين المقبل وتمتد نهار الثلاثاء،مع تأثر المنطقة بمنخفض جوي فعّال.




