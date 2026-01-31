تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موازنة 2026 تمرّ بأكثريّة هزيلة.. هل باتت الحكومة بلا غطاء؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 06:00
A-
A+
موازنة 2026 تمرّ بأكثريّة هزيلة.. هل باتت الحكومة بلا غطاء؟
موازنة 2026 تمرّ بأكثريّة هزيلة.. هل باتت الحكومة بلا غطاء؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تخرج حكومة الرئيس نواف سلام من "معركة" موازنة 2026 منتصرةً بقدر ما خرجت مُحرَجة، فما حدث في مجلس النواب لم يكن على قدر التوقّعات والآمال، في ضوء المعارضة التي اصطدمت بها داخل مجلس النواب، ولو اختلط فيها السياسي بالانتخابي، أو في الخارج، حيث حرص الشارع أن يذكّر الحكومة بأنّ "الإنجازات الورقية" لا تطعم ولا تنصف.
 
في الشكل، وبعيدًا عن حجم التصدّع السياسي الذي كشفته الجلسة النيابية المطوّلة، التي حرص فيها النواب من مختلف الكتل على الإدلاء بدلوهم في سياق ما يحلو للبعض وصفه بـ"سوق عكاظ"، يمكن القول إنّ الموازنة "مرّت"، لكن بأكثرية أقلّ ما يقال عنها إنّها "هزيلة"، إذ لم يتجاوز تأييدها 59 نائبًا، شكّلوا أكثر من نصف النواب الحاضرين، بعدما تحوّل النقاش إلى شدّ حبالٍ سياسي وانتخابي أكثر منه تفكيكًا للأرقام والبنود.
 
أما في المضمون، فالإقرار لا يبدو "حلًا" بقدر ما يُشبه تأجيلًا منظّمًا للانفجار الاجتماعي، وهو ما تجلّى أصلاً في "حرارة الشارع" التي ارتفعت في الساعات الأخيرة، مع تصعيد العسكريين المتقاعدين، الذي أدّى إلى قطع النقل المباشر في بعض المحطات، ليعود السؤال المركزي: ماذا بعد التصويت؟ هل تستطيع الدولة تحويل الموازنة إلى مسار عمل.. أم تتحوّل إلى ورقة إضافية في سجلّ المراوحة؟
 
أكثريّة على الحافّة… ما هي الدلالات؟
 
في الظاهر، ربحت الحكومة معركة التصويت، لكن في العمق، قد يجوز القول إنّها ربحت "الوقت" لا الثقة، لأنّ الأكثرية الهزيلة التي حصدتها تبدو مؤشّرًا سياسيًا واضح الدلالات. صحيح أنّ الموازنة "مرّت"، لكنّها لم تُنتج غطاءً وطنيًا كافيًا، ولا حتى توافقًا داخل كتل يفترض أنها شريكة في إدارة المرحلة. وهذا يعني ببساطة أنّ الحكومة ليست "محصّنة سياسيًا"، خصوصًا على أبواب الانتخابات، وإن كانت "غير قابلة للإسقاط بسهولة".
 
وإذا كان ما حصل في مجلس النواب يمكن أن يُعتبر "بروفا" لاستحقاقات مقبلة، من الإصلاحات المطلوبة دوليًا إلى المسار المالي الذي سيُفرَض لاحقًا، حيث ستظهر سريعًا حدود قدرة الحكومة على جمع أكثرية متماسكة حول قرارات موجعة، فإنّ ما ينبغي على الحكومة الوقوف عنده ليس فقط "مزايدات" النواب التي يمكن أن تندرج في خانة "انتخابية"، ولكن المشهد خارج البرلمان، حيث بدت واضحة "نقمة" الناس، التي تطلب "حدًا أدنى" من العدالة.
 
اللافت هنا أن الحكومة تعاملت مع موجة الضغط بمنطق "الترحيل" لا "المعالجة"، وفق منطق مألوف في إدارة الأزمات، فوزير المال ربط أي زيادات برواتب غير مدروسة بخطر إغراق البلد، وبموعد "استحقاق" صندوق النقد، فيما نُقل عن نائب رئيس المجلس أن رئيس الحكومة جدّد التزام حلّ عادل للمتقاعدين قبل نهاية شباط. وبين "لا أتعهد بشيء غير مدروس" و"التزام قبل نهاية شباط"، تتسع المساحة الرمادية التي تُغذّي الشكوك: هل نحن أمام خطة واضحة أم شراء وقت؟
 
مأزق "قطع الحساب" يتكرّر
 
في جلسة مجلس النواب، وعلى مدى ثلاثة أيام، كان واضحًا أنّ النقاش السياسي خطف الأضواء، وتقدّم على "محور" الجلسة، وهو الموازنة. قد يكون ذلك مفهومًا، من قبل نواب يصرّون على الكلام، ويعترضون على "تقصير" مدّته، ويشكون "قلّة عدالة" في "توزيع الوقت"، وكأنّ البلاد في أحسن الأحوال. لكن ثمّة أسئلة "تقنية" طُرِحت، وتُطرَح مع كلّ موازنة، فكيف ستنفذ الحكومة ما تتعهد به، وكيف سيُدار الاحتياطي، ومن يراقب؟
 
هنا يشير المتابعون للملف المالي إلى ثغرة بنيوية أكثر خطورة تتكرّر مرّة أخرى، فالموازنة أقرّت من دون "قطع حساب"، وهذا الأمر وإن بات "مألوفًا"، ليس كذلك قانونًا، في ظلّ قراءات قانونية تعتبر أن غياب قطع الحساب يبقي الإنفاق والتقديرات في منطقة رمادية ويمنح أي طعن محتمل مادة دسمة، حتى لو كان المجلس الدستوري في تجارب سابقة يقرّ بالمخالفة ولا يذهب إلى الإبطال.
 
ويلفت هؤلاء مشكلة ثانية لا تقل ثِقَلًا: الموازنات في لبنان غالبًا ما تُقدَّم كـ"أفضل الممكن" بدل أن تكون أداة تغيير. وهنا، يسجّل اعتراض واضح على غياب الرؤية الاقتصادية الاجتماعية في الموازنة، وعلى ضعف تمويل أجهزة الرقابة، في مقابل ضرائب ورسوم تثقل كاهل المواطنين، وإصلاحات "ترحَّل" إلى مشاريع مستقلة قد لا ترى النور قريبًا، في وقت بات واضحًا أنّ "طيف" التفاوض مع صندوق النقد حاضر بين سطورها، وربما في "خباياها".
 
في المحصّلة، أُقرّت موازنة 2026، ولو بأكثرية "هزيلة" كشفت "هشاشة" الحكومة، حتى لو أخذت النقاشات طابع "البازار الانتخابي" المألوف. لكنّ "الإنجاز"، إن صحّ وصفه "إنجازًا"، لا يقفل الملف، بل يفتحه على أسئلة أكبر، باعتبار أنّ "الامتحان الحقيقي" يبدأ الآن، فهل سيشعر الناس بأنّ شيئًا تغيّر فعلاً على الأرض، وهل تُدار المالية العامة كمسار إصلاحي قابل للقياس.. أم كـ"تسوية" تمرّر الوقت حتى إشعار آخر؟!
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تصديق الموازنة باكثرية نيابية هزيلة وترحيل مطالب العسكريين الى آخر شباط
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بأكثريّة 59 صوتاً... مجلس النواب صادق على موازنة العام 2026
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 بأكثرية 59 صوتاً مقابل 34 صوتاً معارضاً و11 صوتاً ممتنعاً
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24
موازنة 2026 على صفيح ساخن.. بري يرفع الجلسة إلى الخامسة لردّ الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

نائب رئيس

البرلمان

المعارضة

المحطات

الدستور

التزام

النقاش

الظاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-01-31
Lebanon24
06:59 | 2026-01-31
Lebanon24
06:39 | 2026-01-31
Lebanon24
06:35 | 2026-01-31
Lebanon24
06:29 | 2026-01-31
Lebanon24
06:28 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24