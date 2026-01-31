هاني:الزراعة في صلب السياسات الوطنية للدولة

زار وزير الزراعة نزار هاني مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، يرافقه في وزارة الزراعة المهندس لويس ، الدكتور ميشال أفرام، عضو المجلس الأعلى للزراعة المهندس خير ، عميدة كلية الزراعة البروفسورة نادين ناصيف، إلى جانب ممثلي النقابات والاتحادات الزراعية، لتهنئة والمدير العام الجديد للمصلحة الدكتور جاد شعيا بتسلّمه مهامه رسميًا.



وكان في استقبال هاني، شعيا وأعضاء ، وموظفو المصلحة والعاملون فيها. وتوجّه وزير الزراعة "بالشكر والتقدير إلى الدكتور ميشال أفرام"، مثنيًا على "الجهد الكبير الذي بذله في بناء وتطوير هذه المؤسسة الوطنية، من مختبراتها المتخصصة، إلى أبنيتها وبناها التحتية، إلى حقولها وأقسامها التجريبية، وصولًا إلى فريق العمل المحترف الذي شكّل ركيزة أساسية في نجاحها واستمراريتها".

وهنّأ شعيا بتولّيه "هذه المسؤولية الوطنية"، منوّهًا "بكفاءته العلمية وجهوده البحثية، ومؤكدًا "ثقته بقدرته على استكمال المسيرة العلمية بزخم وفعالية عالية، بما يعزّز دور مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية كمؤسسة مرجعية في تطوير القطاع الزراعي اللبناني". وشدّد "على أهمية فريق العمل في المصلحة، الذي يضم مهندسين، وأطباء بيطريين، وباحثين واختصاصيين من مختلف المجالات"، معتبرًا "أن هذا التنوع العلمي هو أساس قوة المؤسسة واستدامة دورها".



وأكد أن "البحث العلمي يشكّل الركيزة المحورية لتطوير الزراعة اللبنانية"، مشددًا "على ضرورة تعزيزه عبر التعاون المتكامل بين مصلحة الأبحاث والمديريات المختلفة في وزارة الزراعة، ولا سيما التعاونيات، المشروع الأخضر، والمديرية العامة للزراعة، إضافة إلى الشراكة مع الجامعات، وخاصة الكليات الزراعية، بحضور عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية".



وختم بالتأكيد " أن القيمة الحقيقية لأي جهد علمي تكمن في ترجمته ميدانيًا، بحيث يصل مباشرة إلى المزارع، ويشعر المواطن الزراعي بأن وزارة الزراعة حاضرة إلى جانبه، تقدّم له الخدمات، وتؤمّن له الإرشاد الزراعي، وتدعم معيشته، وتسهم في تحسين نوعية وكمية الإنتاج الزراعي في ، بما ينعكس تنميةً مستدامةً، وأمنًا غذائيًا، واستقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا".



، أشاد أفرام "بكفاءة الدكتور شعيا وبفريق العمل"، مؤكداً أنهم "نموذج في الإدارة العامة المبنية على الكفاءة والالتزام والخدمة الوطنية".



بدوره، أكد لحود "أن مصلحة الأبحاث اليوم في أيدٍ أمينة برئاسة الدكتور جاد شعيا"، متمنياً له "التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة"، ومشيداً بدور أفرام "الريادي والعلمي الذي ترك بصمات عميقة في هذه المؤسسة الوطنية".



Advertisement