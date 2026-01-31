"حزب".. "صوته مش طالع"

لوحظ أن أحد الأحزاب "المستجدة" على الساحة السياسية والذي كان يعد بأنه "مسبّع الكارات" قد "غاب صوته" تماماً ، ما جعله غير حاضر أو مشارك في أي من التي مر بها مؤخراً.



وتحدثت مصادر مراقبة عن أن ذاك الحزب غائبٌ تماماً عن الساحة ، إذ ليس معروفاً ما إذا كان سيشارك في استحقاق أيار 2026 أم لا، وذلك بعكس الدورات الانتخابية السابقة.