لبنان

داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 04:15
داخل المجلس.. ماذا حصل بين محمد رعد وعلي حسن خليل؟
لوحظ خلال جلسة إقرار الموازنة في مجلس النواب، قيام النائب علي حسن خليل بالجلوس إلى جانب النائب محمد رعد داخل البرلمان، حيث دخل الطرفان في حوار استمر بعض الوقت، ما لفت أنظار بعض النواب في المكان.
 
 
التلاقي هذا يأتي في ظل حديث عن "تمايز" في العلاقة بين "حزب الله" و "حركة أمل" في أمور مختلفة، لكن مصادر في الحركة تقول لـ"لبنان24" إن الاختلاف طبيعي، لكن الثوابت بين الطرفين لا تهتز.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

