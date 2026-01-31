تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كبارة: لرفع الظلم عن الموقوفين الاسلاميين بعد حل ملف السوريين
Lebanon 24
31-01-2026
|
03:57
طالب النائب
كريم كبارة
، بعد إقرار الحكومة حلاً لملف السوريين في السجون
اللبنانية
، "برفع الظلم عن الموقوفين الاسلاميين سريعا"، واعتبر ان "
الدولة اللبنانية
هي المسؤولة عن انهاء هذا الموضوع فوراً بعدما امتدت المعاناة لسنوات".
وقال: "هذا الملف لم يعد قانونيًا فقط، بل أصبح جرحاً إنسانياً ووطنياً مفتوحاً، تتحمّل الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية استمرار نزفه".
وشدد على أنه "لا يجوز ان يبقى هؤلاء موقوفين من دون أي احترام لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".
