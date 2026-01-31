كبارة: لرفع الظلم عن الموقوفين الاسلاميين بعد حل ملف السوريين

طالب النائب ، بعد إقرار الحكومة حلاً لملف السوريين في السجون ، "برفع الظلم عن الموقوفين الاسلاميين سريعا"، واعتبر ان " هي المسؤولة عن انهاء هذا الموضوع فوراً بعدما امتدت المعاناة لسنوات".







وقال: "هذا الملف لم يعد قانونيًا فقط، بل أصبح جرحاً إنسانياً ووطنياً مفتوحاً، تتحمّل الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية استمرار نزفه".







وشدد على أنه "لا يجوز ان يبقى هؤلاء موقوفين من دون أي احترام لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".

