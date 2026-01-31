استراحة جوية قصيرة.. اليكم موعد عودة الامطار

يسيطر جو مستقر ودافئ على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمرحتى مساء الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مع ثلوج تلامس ١٤٠٠ متر ويستمر تأثيره حتى صباح الاربعاء .

ويكون الجو غداً غائما جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس ال٦٠ كلم/س..

الإثنين:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ابتداءاً الظهر فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٨٠كم/س شمال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال١٥٠٠ متر ..

الثلاثاء:

غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة خاصة في الفترة الصباحية واحتمال تساقط حبات البرد مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل ٧٥ كلم/س شمالاً فيرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق .

