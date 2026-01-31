تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-7
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
استراحة جوية قصيرة.. اليكم موعد عودة الامطار
Lebanon 24
31-01-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسيطر جو مستقر ودافئ على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمرحتى مساء الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مع ثلوج تلامس ١٤٠٠ متر ويستمر تأثيره حتى صباح الاربعاء .
ويكون الجو غداً غائما جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس ال٦٠ كلم/س..
الإثنين:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض تدريجياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم ابتداءاً
من بعد
الظهر فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٨٠كم/س شمال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال١٥٠٠ متر ..
الثلاثاء:
غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة خاصة في الفترة الصباحية واحتمال تساقط حبات البرد مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل ٧٥ كلم/س شمالاً فيرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
المنخفضات لم تنتهِ بعد.. استراحة جوية قبل عودة الأمطار هذا ما كشفه الأب خنيصر
31/01/2026 13:02:10
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لا استراحة جوية طويلة في الأجواء.. الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد
Lebanon 24
لا استراحة جوية طويلة في الأجواء.. الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد
31/01/2026 13:02:10
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جوية لأيام.. ولكن استعدوا سلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
استراحة جوية لأيام.. ولكن استعدوا سلسلة منخفضات ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
31/01/2026 13:02:10
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك
Lebanon 24
لقاء في استراحة صور احتفاءً بمياومي مركز الضمان بمناسبة تثبيتهم في الملاك
31/01/2026 13:02:10
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
لبنان وا
من بعد
لبنان
جوي ✊
ويست
غزير
الري
تابع
قد يعجبك أيضاً
موازنة 2026 تمرّ بأكثريّة هزيلة.. هل باتت الحكومة بلا غطاء؟
Lebanon 24
موازنة 2026 تمرّ بأكثريّة هزيلة.. هل باتت الحكومة بلا غطاء؟
06:00 | 2026-01-31
31/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة تنتحل صفة أمنية وتنفّذ عمليات سرقة.. شعبة المعلومات تعمّم صورة شخصين من أفرادها
Lebanon 24
عصابة تنتحل صفة أمنية وتنفّذ عمليات سرقة.. شعبة المعلومات تعمّم صورة شخصين من أفرادها
05:37 | 2026-01-31
31/01/2026 05:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. الجمارك تضبط كمية كبيرة من المانغا المهرّبة
Lebanon 24
في طرابلس.. الجمارك تضبط كمية كبيرة من المانغا المهرّبة
05:22 | 2026-01-31
31/01/2026 05:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل مع نقابة خبراء المحاسبة
Lebanon 24
هذا ما حصل مع نقابة خبراء المحاسبة
05:18 | 2026-01-31
31/01/2026 05:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم عدد من القبور في بعلبك (صورة)
Lebanon 24
تحطيم عدد من القبور في بعلبك (صورة)
05:14 | 2026-01-31
31/01/2026 05:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
02:00 | 2026-01-31
31/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
Lebanon 24
انخفاض قياسي في أسعار الذهب والفضة… ما أسباب الهبوط؟
13:32 | 2026-01-30
30/01/2026 01:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
14:52 | 2026-01-30
30/01/2026 02:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
Lebanon 24
إقرأوا ما قيلِ في أميركا عن قطر ولبنان.. تقريرٌ جديد
16:05 | 2026-01-30
30/01/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2026-01-31
موازنة 2026 تمرّ بأكثريّة هزيلة.. هل باتت الحكومة بلا غطاء؟
05:37 | 2026-01-31
عصابة تنتحل صفة أمنية وتنفّذ عمليات سرقة.. شعبة المعلومات تعمّم صورة شخصين من أفرادها
05:22 | 2026-01-31
في طرابلس.. الجمارك تضبط كمية كبيرة من المانغا المهرّبة
05:18 | 2026-01-31
هذا ما حصل مع نقابة خبراء المحاسبة
05:14 | 2026-01-31
تحطيم عدد من القبور في بعلبك (صورة)
05:02 | 2026-01-31
رسامي: قطاع النقل المشترك يمضي بثبات بما يعزّز ثقة المواطنين به كخيار منظّم ومتنامٍ
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
31/01/2026 13:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24