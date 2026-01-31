تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

العلامة فضل الله استقبل أماني مودعا: اي عدوان على إيران سيطال كل ساحات المنطقة

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:04
العلامة فضل الله استقبل أماني مودعا: اي عدوان على إيران سيطال كل ساحات المنطقة
العلامة فضل الله استقبل أماني مودعا: اي عدوان على إيران سيطال كل ساحات المنطقة photos 0
استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، وكانت الزيارة فرصة للتداول في آخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وفي مستهلّ اللقاء، شكر السفير أماني فضل الله على حفاوة الاستقبال، واضعًا إيّاه في أجواء الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران، ولا سيّما ما تمّ كشفه من شبكات تجسّس هدفت إلى التخريب والقتل والترويج للأخبار المضلّلة والكاذبة، وضرب الاستقرار الداخلي، لافتا إلى أنّ "وقوف الشعب الإيراني إلى جانب قيادته أسهم في إفشال هذه المخططات"، مؤكدًا أنّ "الضغوط والحصار اللذين تتعرّض لهما إيران يعودان إلى مواقفها الداعمة للقضايا العادلة والمحقة". 

وأشار إلى أنّه سيحمل معه أجمل الذكريات عن لبنان وشعبه، مؤكدًا أنّ "إيران حريصة على بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطياف اللبنانية، وتقف إلى جانب لبنان في دفاعه عن حقوقه وسيادته".

من جهته، رحّب فضل الله بالسفير أماني، معربًا عن ثقته بقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تجاوز هذه التحديات بحكمة وعقلانية، مشيرًا إلى أنّ "الحملات والتهويلات التي تتعرّض لها تهدف إلى فرض شروط تمسّ بأمنها وسيادتها واستقلالها" لافتا إلى أنّ أي مغامرة ضد إيران لن تقتصر تداعياتها عليها وحدها، بل ستطال شظاياها دول المنطقة كافة"، داعيا الدول العربية والاسلامية الى "تحمل مسؤولياتها في منع العدوان الاميركي على إيران وخصوصا ان تداعياته ستشملها وتصل إلى كل ساحات المنطقة".
العلامة فضل الله استقبل عبيد ونائب نقيب أطباء الأسنان : لحماية النقابات من المناكفات السياسية
قاسم يحسم الجدل: "حزب الله" لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران
فضل الله: لا إصلاح مالي على حساب ظلم المودعين
العلامة فضل الله: المرحلة تتطلب قدرا عاليا من الحكمة
الدول العربية

الإيرانية

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

الجمهوري

الاميركي

من جهته

