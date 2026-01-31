حاصباني: الميكانيزم ليست طاولة حوار ولا طاولة مفاوضات بل آلية تنسيق ونقاش

أشار النائب الى ان "لجنة الميكانيزم ما زالت موجودة والالية قائمة وإن قد يتغير شكلها"، مذكّراً انها "بدأت كآلية وتطوّرت لتصبح لجنة وينضم إليها مدنيين لذا قد تخضع للتحديث".



وقال في مقابلة عبر "الحدث": "الميكانيزم ليست طاولة حوار ولا طاولة مفاوضات بل آلية تنسيق ونقاش لتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية والانسحابات الاسرائيلي وإنتشار الجيش وغيرها. هناك دور للأمم المتحدة فيها وقد يتقلص مع إعادة النظر بدور اليونيفيل. إنها ديناميكية غير محدودة بزمن أو متجمّدة. اللجنة دورها متابعة تطبيق إتفاق ينص على أنّ نزع السلاح يبدأ بجنوب ولا ينتهي عند الليطاني بل يستمر على كافة الأراضي ، يقابله انسحاباً اسرائيلياً من النقاط المحتلة".



وردّاً على سؤال، أجاب: "اسرائيل تعتبر أنّ ضرباتها لحزب الله متاحة بناء على التفاهم الذي حصل الى جانب الاتفاق المنصوص عليه والذي يسمح بإستهداف أماكن ومخاطر ولم يحصل على الأرض أي تحرك لإيقافها. من هنا وجود الميكانيزم يساعد في لجم هذه الأمور ومنع التصعيد المستمر".



تابع: "إعلان الجيش انه اتمّ ما يمكن تنفيذه جنوب الليطاني أقله في المواقع المعروفة لديه هو خطوة إيجابية تسمح بالاستمرار بدعم الجيش. وكان التواصل توقف لأسباب سياسية وعملية لفترة ما والآن يعود التواصل بين والمسؤولين الاميركيين المعنيين بالملف اللبناني".



وختم: "هذا الدعم يتقدم مع كل خطوة يقوم بها الجيش لبسط على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وكلما تحققت إنجازات تتمكن والدول الصديقة من الضغط على لتنفيذ الشق المرتبط بها في الاتفاق. لكن ان لم يكن هناك تقدم جاد وحاسم على الأرض يصعب على الدول الصديقة الضغط على إسرائيل".



