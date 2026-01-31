تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
حاصباني: الميكانيزم ليست طاولة حوار ولا طاولة مفاوضات بل آلية تنسيق ونقاش

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:14
 أشار النائب غسان حاصباني الى ان "لجنة الميكانيزم ما زالت موجودة والالية قائمة وإن قد يتغير شكلها"، مذكّراً انها "بدأت كآلية وتطوّرت لتصبح لجنة وينضم إليها مدنيين لذا قد تخضع للتحديث".

وقال في مقابلة عبر "الحدث": "الميكانيزم ليست طاولة حوار ولا طاولة مفاوضات بل آلية تنسيق ونقاش لتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية والانسحابات الاسرائيلي وإنتشار الجيش وغيرها. هناك دور للأمم المتحدة فيها وقد يتقلص مع إعادة النظر بدور اليونيفيل. إنها ديناميكية غير محدودة بزمن أو متجمّدة. اللجنة دورها متابعة تطبيق إتفاق ينص على أنّ نزع السلاح يبدأ بجنوب الليطاني ولا ينتهي عند الليطاني بل يستمر على كافة الأراضي اللبنانية، يقابله انسحاباً اسرائيلياً من النقاط المحتلة".

وردّاً على سؤال، أجاب: "اسرائيل تعتبر أنّ ضرباتها لحزب الله متاحة بناء على التفاهم الذي حصل الى جانب الاتفاق المنصوص عليه والذي يسمح بإستهداف أماكن ومخاطر ولم يحصل على الأرض أي تحرك لإيقافها. من هنا وجود الميكانيزم يساعد في لجم هذه الأمور ومنع التصعيد المستمر".

تابع: "إعلان الجيش انه اتمّ ما يمكن تنفيذه جنوب الليطاني أقله في المواقع المعروفة لديه هو خطوة إيجابية تسمح بالاستمرار بدعم الجيش. وكان التواصل توقف لأسباب سياسية وعملية لفترة ما والآن يعود التواصل بين قيادة الجيش والمسؤولين الاميركيين المعنيين بالملف اللبناني".

وختم: "هذا الدعم يتقدم مع كل خطوة يقوم بها الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وكلما تحققت إنجازات تتمكن الولايات المتحدة والدول الصديقة من الضغط على إسرائيل لتنفيذ الشق المرتبط بها في الاتفاق. لكن ان لم يكن هناك تقدم جاد وحاسم على الأرض يصعب على الدول الصديقة الضغط على إسرائيل".
مواضيع ذات صلة
هل تعود الحكومة السورية وقسد الى طاولة المفاوضات؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: مقترحاتنا التمويلية تهدف إلى جعل أوكرانيا قوية في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: هدفنا تعزيز موقف أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوربية: روسيا بذلت كل ما بوسعها لإطالة أمد الحرب ولا تزال غير مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24

