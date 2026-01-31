تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحاج حسن: للبدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات

Lebanon 24
31-01-2026 | 04:21
A-
A+
الحاج حسن: للبدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات
الحاج حسن: للبدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن إلى أن "لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية، إلا أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم، كما أن الولايات المتحدة لم تلتزم بدورها، بل كانت أول من خرق الاتفاق، وما زالت تمعن في تمزيق مندرجاته للضغط على لبنان ودفعه إلى تقديم تنازلات".
وانتقد خلال لقاء سياسي نظمه قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في بلدة يونين، أداء المسؤولين اللبنانيين، معتبرًا أنهم "يتعاملون مع الضغوط والمطالب الأميركية من دون رؤية أو استراتيجية واضحة، ويكتفون بالتجاوب معها بدل مواجهتها بسياسة وطنية متكاملة".
وتساءل: "كيف تنوون التعامل مع مطالب العدو في الأيام القادمة من دون امتلاك أي ورقة ضغط؟"، ومحذرًا من أن "مسار التنازلات الذي بدأ لن يؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات المتتالية التي لا تنتهي أمام الولايات المتحدة وإسرائيل".

وشدد على أن "الحكومة يجب أن تكون على قلب واحد، لا أن يبرر بعض الوزراء سردية العدو ويتجاهلون خروقاته المستمرة وجرائمه المتواصلة بحق لبنان".

وأكد أن "المطلوب انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف العدوان بشكل تام، وعودة الأسرى، وبدء عملية الإعمار، وبناء استراتيجية أمن وطني، وعندها فقط يمكن البحث في موضوع السلاح، ولن نعطي العدو ما لم يستطع تحصيله في أصعب الأيام وخلال الحروب التي واجهناها بصمود عظيم".

وشدد الحاج حسن على ضرورة " إجراء الانتخابات في موعدها ووفق القانون النافذ"، داعيًا "أهل المقاومة وبيئتها، وبيئة الثنائي، وجميع الحلفاء، إلى البدء بالإجراءات الممهدة للانتخابات، من تذاكر السفر إلى التأكد من لوائح الشطب".

ودعا إلى "أوسع مشاركة ممكنة، والعمل على تحقيق أعلى نسبة اقتراع، لإيصال رسالة واضحة إلى القريب والبعيد، والصديق والخصم، والعدو، بأن خيارات البيئة المقاومة ثابتة ولم تهزها ولن تهزها العواصف، وبما يحقق نتائج ذات امتدادات وانعكاسات سياسية على مستقبل لبنان، وعزته، وكرامته، وسيادته الحقيقية واستقلاله الفعلي".

وختاما لفت الحاج حسن إلى أن "رئيس الحكومة نواف سلام كان قد وعد، أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، بأنه خلال شهر شباط سيتم مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تحسين أوضاع ورواتب العسكريين، ونأمل أن تلتزم الحكومة بهذا الوعد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: أحد أسباب القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي الوحدة الوطنية فلنحافظ عليها وعلى الحوار والتفاهم
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: يبدو أنّ القرار الدولي لم يصل بعد لاستخراج النفط والغاز
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: الموازنة زادت مستويات الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسة الاقتصادية أو الضريبية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الهيئة العامة

بعلبك الهرمل

الإسرائيلي

الحاج حسن

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-01-31
Lebanon24
06:59 | 2026-01-31
Lebanon24
06:39 | 2026-01-31
Lebanon24
06:35 | 2026-01-31
Lebanon24
06:29 | 2026-01-31
Lebanon24
06:28 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24