لبنان
عطالله: لا تفاهم نهائيا مع أي فريق حتى الآن
Lebanon 24
31-01-2026
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب النائب غسان عطالله عن تخوّفه على مصير الاستحقاق، محذّرا من "محاولات محتملة لتأجيله"، ومشيرًا إلى أنّ "بعض
القوى السياسية
، رغم إعلانها العلني دعم إجراء الانتخابات، قد لا تكون جديّة في هذا الموقف"، مؤكدا في المقابل أنّ "
التيار
يؤيّد تقريب موعد الانتخابات لو كان ذلك ممكنا".
وعلى صعيد التحالفات
الانتخابية
، أوضح عطالله عبر "صوت كل
لبنان
"، ان "لا حسم ولا تفاهم نهائيا مع أي فريق حتى الآن"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "التيار حاضر لخوض المعركة".
واعتبر أنّ "الموازنة التي أُقرت فاشلة، وأنّ أسوأ ما فيها أنّ الحكومة، وبعد سيل الوعود التي أطلقتها، قدّمت أرقاما نظرية على الورق، ولجأت إلى الموازنات السابقة من دون أي إصلاح فعلي، كما تجاهلت بشكل كامل ملف الرواتب والأجور"، لافتا الى أنّ "الشعبوية خفتت بعد توقيف البث المباشر من مجلس النواب".
ولفت إلى أنّ "ما حصل بين
التيار الوطني الحر
والقوات
اللبنانية
ليس سجالا سياسيا، بل حلقة شنّ فيها هجوم على رئيس
التيار الوطني
الحر
النائب جبران باسيل
، وهذا الهجوم قد يكون ناتجا عن شعور بالضعف وتراجع في الشعبية، ما دفع إلى افتعال هذا السجال السياسي"، موضحا أنّ "هدف
باسيل
من الدعوة إلى مناظرة لم يكن السجال، بل الجلوس والتحدّث بحضارة"، معتبرا أنّ "هذا الأسلوب بعيد عن رئيس
حزب القوات اللبنانية
".
