عطالله: لا تفاهم نهائيا مع أي فريق حتى الآن

أعرب النائب غسان عطالله عن تخوّفه على مصير الاستحقاق، محذّرا من "محاولات محتملة لتأجيله"، ومشيرًا إلى أنّ "بعض ، رغم إعلانها العلني دعم إجراء الانتخابات، قد لا تكون جديّة في هذا الموقف"، مؤكدا في المقابل أنّ " يؤيّد تقريب موعد الانتخابات لو كان ذلك ممكنا".



وعلى صعيد التحالفات ، أوضح عطالله عبر "صوت كل "، ان "لا حسم ولا تفاهم نهائيا مع أي فريق حتى الآن"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "التيار حاضر لخوض المعركة".



واعتبر أنّ "الموازنة التي أُقرت فاشلة، وأنّ أسوأ ما فيها أنّ الحكومة، وبعد سيل الوعود التي أطلقتها، قدّمت أرقاما نظرية على الورق، ولجأت إلى الموازنات السابقة من دون أي إصلاح فعلي، كما تجاهلت بشكل كامل ملف الرواتب والأجور"، لافتا الى أنّ "الشعبوية خفتت بعد توقيف البث المباشر من مجلس النواب".



ولفت إلى أنّ "ما حصل بين والقوات ليس سجالا سياسيا، بل حلقة شنّ فيها هجوم على رئيس الحر ، وهذا الهجوم قد يكون ناتجا عن شعور بالضعف وتراجع في الشعبية، ما دفع إلى افتعال هذا السجال السياسي"، موضحا أنّ "هدف من الدعوة إلى مناظرة لم يكن السجال، بل الجلوس والتحدّث بحضارة"، معتبرا أنّ "هذا الأسلوب بعيد عن رئيس ".

