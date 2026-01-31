في طرابلس.. الجمارك تضبط كمية كبيرة من المانغا المهرّبة

في إطار عمل للجمارك-ضابطة على مكافحة التهريب ضبطت قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس كمية كبيرة من المانغا المهربة، وبوشر التحقيق مع المعنيين لإجراء المقتضي القانوني، بحسب معلومات " ".





تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لحماية الأمن الغذائي ومنع اضاعة الرسوم على

Advertisement