تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: للمشاركة الكثيفة في 14 شباط

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:19
A-
A+
أحمد الحريري: للمشاركة الكثيفة في 14 شباط
أحمد الحريري: للمشاركة الكثيفة في 14 شباط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في اليوم الأول من جولته البقاعية، وتحضيراً لإحياء الذكرى الـ21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عقد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري،  سلسلة لقاءات مع منسقية البقاع الأوسط، في حضور المنسق العام سعيد ياسين، عضو المكتب السياسي وسام الترشيشي ومستشار الأمين العام بسام شكر.

ونقل أحمد الحريري تحيات الرئيس سعد الحريري للحضور، وتقديره لكل جمهور "تيار المستقبل" وكوادره في البقاع الأوسط وكل لبنان على "التزامهم بثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وجه كل التحديات، ولا سيما في مرحلة تعليق العمل السياسي، وحرصهم في كل عام على إحياء حاشد للذكرى، على ضريحه، بما يليق بمسيرته الوطنية، وبما تمثله الحريرية الوطنية بقيادته من حضور وازن ومتجذر في المعادلة الوطنية، ومشروع وطني عماده "لبنان أولاً" ،"الدولة أولاً"، "العروبة أولاً" و"الاعتدال اولاً".

وإذ حيا صبر وثبات جمهور المستقبل في البقاع الأوسط وكل المناطق في كل مواجهة كل المزايدات والحملات والافتراءات "، شدد على "أهمية المشاركة الكثيفة في إحياء الذكرى في 14 شباط في ظل كل التطورات والمتغيرات، ليكون يوماً وطنياً يشهد على زعامة الرئيس سعد الحريري، ويؤكد استمرار مسيرة الرئيس الشهيد و"تيار المستقبل" لتكون صوت الناس وضميرهم في كل الاستحقاقات الوطنية".

وقال الحريري: "الأسئلة كثيرة وكبيرة لدى الجمهور والكوادر، والجواب عليها سيكون في كلمة الرئيس سعد الحريري، التي يترقبها الجميع، وستكون الكلمة الفصل وبوصلة التيار وخارطة طريقه في المرحلة المقبلة، وستتضمن الموقف من الانتخابات النيابية المرتقبة، ومقاربته لها، بالاستناد إلى مواعيد إجرائها، و"كل شي بوقته حلو".

وانتقل أحمد الحريري، صباح اليوم، من البقاع الأوسط إلى البقاع الشمالي، حيث يواصل جولته البقاعية تحضيراً لإحياء ذكرى 14 شباط، ويستهلها في يومها الثاني بزيارة بلدة الفاكهة، وبلقاءات في عرسال مع منسقية عرسال – الهرمل، وفي بعلبك مع منسقية بعلبك. 

شملت اللقاءات على التوالي: مكتب ومجلس المنسقية، دوائر المناطق، قطاعات الشباب، المرأة، المهن الحرة، التربية، النقابات العمالية، الكشاف، الرياضة والاغتراب، إلى جانب اجتماعات مع فعاليات البقاع الأوسط من رؤساء بلديات ومخاتير حاليين وسابقين، وأندية وجمعيات.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" يستعد لذكرى 14 شباط... اجتماعات مركزية وجولات مناطقية لأحمد الحريري
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري في بيروت أوائل شباط: "عالوعد نكمل دربك"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم" تعود بمشاركة سياسية وواشنطن تتريث في انتظار جلسة الحكومة في شباط
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اسم الحريري على طاولة الانتخابات.. هل حُسمت المشاركة؟
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:02:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس سعد الحريري

الأمين العام

سعد الحريري

الرئيس سعد

المستقبل

الحريري

الشمالي

بقاعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-01-31
Lebanon24
06:59 | 2026-01-31
Lebanon24
06:39 | 2026-01-31
Lebanon24
06:35 | 2026-01-31
Lebanon24
06:29 | 2026-01-31
Lebanon24
06:28 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24