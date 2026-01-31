أحمد الحريري: للمشاركة الكثيفة في 14 شباط

في اليوم الأول من جولته البقاعية، وتحضيراً لإحياء الذكرى الـ21 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق ، عقد لـ" " أحمد الحريري، سلسلة لقاءات مع منسقية البقاع الأوسط، في حضور المنسق العام سعيد ياسين، عضو المكتب السياسي وسام الترشيشي ومستشار الأمين العام بسام شكر.

ونقل أحمد الحريري تحيات للحضور، وتقديره لكل جمهور "تيار المستقبل" وكوادره في البقاع الأوسط وكل على "التزامهم بثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في وجه كل التحديات، ولا سيما في مرحلة تعليق العمل السياسي، وحرصهم في كل عام على إحياء حاشد للذكرى، على ضريحه، بما يليق بمسيرته الوطنية، وبما تمثله الحريرية الوطنية بقيادته من حضور وازن ومتجذر في المعادلة الوطنية، ومشروع وطني عماده "لبنان أولاً" ،"الدولة أولاً"، "العروبة أولاً" و"الاعتدال اولاً".

وإذ حيا صبر وثبات جمهور المستقبل في البقاع الأوسط وكل المناطق في كل مواجهة كل المزايدات والحملات والافتراءات "، شدد على "أهمية المشاركة الكثيفة في إحياء الذكرى في 14 شباط في ظل كل التطورات والمتغيرات، ليكون يوماً وطنياً يشهد على زعامة الرئيس ، ويؤكد استمرار مسيرة الرئيس الشهيد و"تيار المستقبل" لتكون صوت الناس وضميرهم في كل الاستحقاقات الوطنية".

وقال الحريري: "الأسئلة كثيرة وكبيرة لدى الجمهور والكوادر، والجواب عليها سيكون في كلمة الحريري، التي يترقبها الجميع، وستكون الكلمة الفصل وبوصلة وخارطة طريقه في المرحلة المقبلة، وستتضمن الموقف من الانتخابات النيابية المرتقبة، ومقاربته لها، بالاستناد إلى مواعيد إجرائها، و"كل شي بوقته حلو".

وانتقل أحمد الحريري، صباح اليوم، من البقاع الأوسط إلى البقاع ، حيث يواصل جولته البقاعية تحضيراً لإحياء ذكرى 14 شباط، ويستهلها في يومها الثاني بزيارة بلدة الفاكهة، وبلقاءات في عرسال مع منسقية عرسال – الهرمل، وفي بعلبك مع منسقية بعلبك.

شملت اللقاءات على التوالي: مكتب ومجلس المنسقية، دوائر المناطق، قطاعات الشباب، المرأة، المهن الحرة، التربية، النقابات العمالية، الكشاف، الرياضة والاغتراب، إلى جانب اجتماعات مع فعاليات البقاع الأوسط من رؤساء بلديات ومخاتير حاليين وسابقين، وأندية وجمعيات.