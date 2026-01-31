رئيس الهيئة التنفيذية في "أمل": الجنوب صنع بدماء أبنائه معادلة الكرامة والسيادة

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، أنّ "الاعتداءات المتواصلة واستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية ليست سوى محاولة يائسة لكسر إرادة اللبنانيين"، مشددًا على أنّ "الجنوب لم يدافع عن نفسه فقط، بل دافع عن كل الوطن، وصنع بدماء أبنائه معادلة الكرامة والسيادة".

وقال في خلال لقاء مع فعاليات في الهرمل: " ، شعبًا ودولة ومقاومة، متمسك بالقرار 1701 وبثوابته الوطنية، انطلاقًا من حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه، والوحدة الوطنية تبقى السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، وأن أي رهان على تفكيك الداخل اللبناني هو رهان خاسر".

وأشار إلى أنّ " التي أسسها الإمام السيد موسى لم تكن مشروع سلاح فقط، بل مشروع وطن، وبوصلة كرامة، ومسارًا لبناء الإنسان والدولة معًا، وهي التي بنت مجد الوطن وأسقطت كل مشاريع الهيمنة والإلحاق، ورسّخت معادلة الردع التي حمت لبنان".

وشدد على أنّ "رفع الحرمان عن مناطق والبقاع لم يعد يحتمل التأجيل"، داعيًا إلى "إعادة الإعمار وإطلاق ورشة تنموية شاملة، وإنشاء مجلس إنماء خاص بالبقاع وعكار قائم على رؤية للتنمية المستدامة، بالتوازي مع إعطاء الشمال الاهتمام الذي يستحقه باعتباره ومنطقة الهرمل من أكثر المناطق تهميشًا وحرمانًا". ولفت إلى أنّ "الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه مواطنيها، واستمرار الإهمال يعني التخلي عن كرامة الإنسان وترك الناس من دون الحد الأدنى من مقومات العيش "، داعيًا إلى "إنجاز قانون عفو عام منصف يعالج التداعيات الاجتماعية المتراكمة ويعيد آلاف العائلات إلى حضن الدولة".

وأكد أن "الحركة، وفاءً لنهج الإمام السيد موسى الصدر وتوجيهات دولة ، ستبقى في طليعة المدافعين عن الوحدة الوطنية، وعن خيار مقاومة الحرمان والعدوان معًا، وعن بناء الدولة العادلة، لأن لبنان لا يُحمى إلا بوحدة أبنائه، ولا يُبنى إلا بتنمية متوازنة، ولا يصان إلا بكرامة إنسانه".