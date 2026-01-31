الخير يتابع ملف الأبنية المهددة في طرابلس

أعلن النائب إلى أنه تواصل اليوم مع رئيس ونائب ، وتباحثت معهما في ملف الأبنية الادارية "التي تُشكِّل خطراً على السلامة العامة أو سلامة قاطنيها، وطلبتُ أن تقوم الدوائر المختصة في الاتحاد بإعداد ملف لعرضه على الجهات الحكومية لتكون المنية الادارية ضمن أي خطة حكومية لتأهيل وترميم الأبنية المهدَّدة".

وقال: "إذ أتوجه بالشكر الى رؤساء بلديات المنية الادارية على الجهد الذي يبذلونه على كل الصعد رغم الامكانيات المحدودة، أجدد التأكيد على أن التنسيق مع رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات أمر أساسي لمصلحة المنية الادارية، خصوصاً في ظل التحديات".

وختم: "رحم الله انهيار المبنى في ، وحمى الله المنية وكل ".