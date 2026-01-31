تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخير يتابع ملف الأبنية المهددة في طرابلس

Lebanon 24
31-01-2026 | 06:28
A-
A+
الخير يتابع ملف الأبنية المهددة في طرابلس
الخير يتابع ملف الأبنية المهددة في طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن النائب أحمد الخير إلى أنه تواصل اليوم مع رئيس اتحاد بلديات المنية توفيق زريقة ونائب رئيس الاتحاد عامر العويك، وتباحثت معهما في ملف الأبنية المنية الادارية "التي تُشكِّل خطراً على السلامة العامة أو سلامة قاطنيها، وطلبتُ أن تقوم الدوائر المختصة في الاتحاد بإعداد ملف لعرضه على الجهات الحكومية لتكون المنية الادارية ضمن أي خطة حكومية لتأهيل وترميم الأبنية المهدَّدة".

وقال: "إذ أتوجه بالشكر الى رؤساء بلديات المنية الادارية على الجهد الذي يبذلونه على كل الصعد رغم الامكانيات المحدودة، أجدد التأكيد على أن التنسيق مع رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات أمر أساسي لمصلحة المنية الادارية، خصوصاً في ظل التحديات".

وختم: "رحم الله شهداء انهيار المبنى في طرابلس، وحمى الله المنية وكل لبنان". 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تجمع المالكين يدعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في ترميم الأبنية المهددة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة جال في ضهر المغر وتابع ملف الأبنية المتصدعة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام من موقع المبنى المنهار في القبة: طرابلس ليست وحيدة وقد اتخذنا سلسلة إجراءات قبل انهيار المبنى لإخلاء سكان الأبنية المهددة
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي تابع مع سلام موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 15:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات المنية

نائب رئيس الاتحاد

رئيس الاتحاد

عامر العويك

توفيق زريقة

رئيس اتحاد

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-01-31
Lebanon24
06:59 | 2026-01-31
Lebanon24
06:39 | 2026-01-31
Lebanon24
06:35 | 2026-01-31
Lebanon24
06:29 | 2026-01-31
Lebanon24
06:23 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24