Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد رصده في عدد من المناطق.. هل يُشكّل "الضبع المخطط" خطراً على المواطنين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 06:29
بعد رصده في عدد من المناطق.. هل يُشكّل الضبع المخطط خطراً على المواطنين؟
بعد رصده في عدد من المناطق.. هل يُشكّل الضبع المخطط خطراً على المواطنين؟ photos 0
تمّ في الآونة الأخيرة رصد "الضبع المخطط" في عدد من المناطق الجبلية لا سيما في عدة بلدات في عكار ما أثار قلقاً بين الأهالي.
 
 
ومن المُتعارف عليه ان الضبع المخطط يظهر في فصل الشتاء خلال موسم الثلوج ، وهو حيوان نادر قد يقترب من المناطق السكنية بحثاً عن الطعام نتيجة الظروف المناخية أو الاضطرابات في بيئته الطبيعية. 
 

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة الزراعة عبر مديرية الثروة الحيوانية بياناً أكدت فيه أن الضبع المخطط (Hyaena hyaena) هو حيوان بريّ أصيل في البيئة اللبنانية منذ آلاف السنين، ووصفته بـ "منظّف البيئة"، نظراً إلى دوره الحيوي في التوازن البيئي، حيث يتغذى أساساً على الجيف والمخلّفات الحيوانية.
 


وطمأنت الوزارة المواطنين إلى أن هذا النوع غير مفترس ولا يظهر سلوكاً عدائياً تجاه البشر في الظروف الطبيعية، كما انه  لا يشكّل خطراً فاقترابه من التجمعات السكنية يعود فقط إلى نقص الغذاء في الموائل الطبيعية بسبب الطقس القاسي.
 


وكشفت الوزارة عن خطوة مهمة، تمثّلت بإدراج هذا الحيوان بمبادرة لبنانية رسمية نهاية ضمن ملاحق اتفاقية CITES الدولية، مما يمنحه غطاءً قانونياً دولياً يمنع التجارة به أو صيده.


وحذرت من أن قتل الضبع أو إيذاءه أو مطاردته أو حيازته يُعدّ جرماً يعاقب عليه القانون، وأنها ستلاحق المخالفين قضائياً.


أما في حال رصدتم هذا النوع من الحيوانات لاسيما أهالي المناطق الجبلية فعليكم اتباع هذه التوجيهات:  


- عدم التدخل الفردي: أي تجنب محاولة طرد الحيوان أو التعرض له بأي وسيلة.
 

-إبلاغ مديرية الثروة الحيوانية مكتب CITES أو المصالح الزراعية في المناطق فوراً.


إذن على الرغم من الخوف الذي قد يسببه انتشار الضبع المخطط الا انه يبدو ان الحفاظ عليها هو جزء من الحفاظ على الإرث الطبيعي والتوازن البيئي للبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مديرية الثروة الحيوانية

وزارة الزراعة

مبادرة لبنان

مديرية ال

اللبنانية

الثروة

ان بري

خاص "لبنان 24"

