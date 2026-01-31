تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توقيف مرافق نائب سابق والتحقيقات تتوسّع وتطال شخصيات سياسية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2026 | 06:39
توقيف مرافق نائب سابق والتحقيقات تتوسّع وتطال شخصيات سياسية
توقيف مرافق نائب سابق والتحقيقات تتوسّع وتطال شخصيات سياسية photos 0
أوقف جهاز أمن الدولة في بيروت - الضاحية الجنوبية مرافقاً سابقاً لنائب شاب سابق بعد ضبط كمية من المواد المخدّرة بحوزته.
 

وبحسب معلومات أولية، كشفت التحقيقات تشعبات في الملف بينها توقيف شريك يشتبه بارتباطه بالقضية وهو شقيق زوجة النائب الشاب السابق.
 

التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، وسط معلومات عن ضغوط ومحاولات لاحتواء القضية خوفا من ان تطال شخصيات سياسية معروفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

جهاز أمن الدولة

النائب الشاب

أمن الدولة

القضاء ا

نائب ال

القضاء

بيروت

كميت

خاص "لبنان 24"

