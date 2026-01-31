توقيف مرافق نائب سابق والتحقيقات تتوسّع وتطال شخصيات سياسية

أوقف في - الضاحية الجنوبية مرافقاً سابقاً لنائب شاب سابق بعد ضبط كمية من المواد المخدّرة بحوزته.



وبحسب معلومات أولية، كشفت التحقيقات تشعبات في الملف بينها توقيف شريك يشتبه بارتباطه بالقضية وهو شقيق زوجة السابق.



التحقيقات مستمرة بإشراف المختص، وسط معلومات عن ضغوط ومحاولات لاحتواء القضية خوفا من ان تطال شخصيات سياسية معروفة.