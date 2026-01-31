بالصورة... هذا ما فعلته مفرزة سير شتورة بالدراجات النارية المخالفة

واصلت مفرزة سير حملاتها لقمع الدراجات النارية المخالفة، حيث نفّذ عناصرها عددًا من الحواجز المتنقلة، أسفرت عن ضبط عدة دراجات غير مستوفية للشروط القانونية، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السير وتعزيز السلامة المرورية.